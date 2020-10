En Q. Roo, 9 de cada 10 jóvenes no hablan de sexo con su mamá y papá

Chetumal.- Colectivos feministas y defensores de derechos humanos se manifestaron en las oficinas del Congreso local, para exigir que no se apruebe la iniciativa panista de establecer en la Ley de Educación el “Pin parental”, que otorga a los padres la facultad de no autorizar que sus hijos reciban clases sobre educación sexual en las escuelas. Lo anterior a pesar de que 9 de cada 10 estudiantes no recibe educación sexual en sus hogares.

La asociación civil Marea Verde afirmó que, con esta reforma, propuesta por el diputado Eduardo Martínez Arcila, se afectan los derechos de la niñez quintanarroense.

“Lamentablemente, muchos padres aún consideran que la educación sexual consiste en promover que los menores de edad tengan sexo, cuando la realidad es todo lo contrario: permite que estén mejor preparados a la hora de tomar una decisión de si deben o no tener relaciones sexuales.

También les permite protegerse de enfermedades de transmisión sexual, así como de embarazos no deseados, mencionó la profesora Yunitzilim Rodríguez Pedraza. Explicó que, con las clases correctas de educación sexual, se disminuiría el número de embarazos adolescentes, un fenómeno que la entidad encabeza a nivel nacional.

Estudio revela poca educación sexual en los hogares de Quintana Roo

Al respecto, la profesora Claudia Benítez Hoil añadió que en un estudio realizado hace dos años, se descubrió que el 90% de las y los adolescentes en Quintana Roo no platican con sus padres sobre educación sexual.

Además de que el 97% afirma que lo que sabe del sexo lo aprendió en películas pornográficas o en pláticas con amigos, desde los 10 años de edad. El 82% no sabía la forma correcta de usar condón. El 46% ya había tenido relaciones sexuales, y el 76% no usó condón porque no lo creía necesario.

“Por eso es importante priorizar la educación sexual en las escuelas”, mencionó la académica.

Érika Buenfil, otra de las activistas que alzó la voz en el Congreso, explicó que lo que se debe hacer es añadir a la orientación sexual temas como bullying, las implicaciones de la Ley Olimpia, equidad de género, y orientación en casos de abuso sexual.