Edwin Iturriaga, el hombre detrás del “Namor de Playa del Carmen”

Edwin Iturriaga, el famoso Namor de Playa del Carmen, quien se viralizó luego de ir al cine caracterizado del personaje que interpreta Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever, llegó al estudio de +Novedades Quintana Roo para contarnos quién está detrás de este cosplayer.

Sin querer, el joven incursionó el mundo del cosplay desde hace cuatro años, cuando acudió a una convención con los personajes de Darth Vader y Stormtrooper, de la película Star Wars, de la cual se considera fanático.