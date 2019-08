Ejecutivo-Legislativo, el futuro inmediato

El grupo parlamentario de Morena en lo que será la XVI Legislatura buscará una relación de respeto con el Poder Ejecutivo estatal, pero ello de ninguna manera augura tranquilidad, pues ya han adelantado reformas que no serán nada tersas y, según el recién designado coordinador de esa fracción legislativa, Edgar Gasca Arceo, revisarán no sólo revertir diversos ordenamientos jurídicos –muchos de ellos recién aprobados-, sino sugerirán incluso la remoción de integrantes del gabinete estatal que, desde su perspectiva y luego de la evaluación respectiva, consideren que no han dado resultados efectivos a la ciudadanía.

En entrevista realizada recientemente por el escribiente y los compañeros periodistas Anwar Moguel y Carlos Pérez Zafra, Gasca Arceo fue contundente al aseverar que la próxima legislatura “ni será comparsa ni será cómplice” del Poder Ejecutivo estatal, al hablar de la futura relación, considerando que la mayoría corresponderá al morenismo y el gobierno estatal llegó al poder de la mano del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Por cierto, fue el primer posicionamiento público como equipo co gobernante, en el que confirmó lo que durante meses se especuló con respecto a las reformas que se buscará impulsar.

La modificación a la ley orgánica del Poder Legislativo, revertir la modificación a la reforma constitucional que posibilitó nombramientos a candidatos de otras entidades en dependencias como la Fiscalía General del Estado e incluso la Secretaría de Seguridad Pública –aunque la designación de este último es responsabilidad legal expresa del gobernador del estado-; pero además la revisión a detalle de la información que presenten a la XVI Legislatura los secretarios de gabinete que sean llamados a comparecer para ampliar la información del tercer informe de gobierno que presente el próximo 6 de septiembre el mandatario quintanarroense, Carlos Joaquín González, son algunos de los temas expuestos.

Y aunque la actual y saliente legislatura aseveró lo mismo al inicio de su gestión, Edgar Gasca Arceo, dijo que, además de no ser comparsa, irán “más allá, al sugerir modificaciones a lo que se está haciendo e incluso modificaciones” en la titularidad de las dependencias estatales; con todo lo anterior como contexto y dado “el tiro cantado” -por muy respetuoso que sea-, habrá que esperar la reacción del Ejecutivo y, por supuesto, estar atentos si en realidad se realizan modificaciones por “sugerencia” de la legislatura o por decisión personal anticipada; pero sobre todo, si esas sugerencias no terminan siendo como “los llamados a misa”, todos los escuchan, pero no necesariamente hacen caso.

La teoría general de la administración pública contempla los contrapesos como elementos fundamentales para acotar los gobiernos, pues la falta de los mismos generalmente conduce a excesos; Morena pudiera –si en verdad lo decide- serlo a partir de septiembre de 2019, pues según su coordinador parlamentario las siguientes elecciones están aún lejanas y el cambio en la gubernatura será hasta 2022; lo cual en estricto sentido es cierto, pero los actores se preparan desde antes y las alianzas estratégicas para ganar el apoyo de los diversos grupos ya están en marcha, así que; también en teoría, todo suena muy bien, habrá que verlos ya en el desempeño de sus funciones, porque promesas ha habido muchas, incluso algunas muy recientes que comienzan a olvidarse; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.