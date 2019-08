Ejidatarios de Bonfil: fin a 14 años de historia

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de 14 años de historia en la Tercera División, culmina un ciclo para los Ejidatarios de Bonfil, cuya franquicia ahora pertenece a Morelos.

Fue en 2005 cuando se adquirió la franquicia de manera oficial, ya que durante 2003 y 2004 el equipo jugaba en el ejido, bajo el nombre de Bonfil, pero con una carta prestada.

A partir de ese momento nace la Escuela Ejidatarios de Bonfil, un equipo que jugó durante 12 temporadas de forma ininterrumpida en la Tercera División. Después, ya en sus postrimerías, pasó a manos de los clubes Pachuca y Taxistas de Cancún.

Con Bonfil, el municipio de Benito Juárez ya contaba con dos equipos profesionales de Tercera División; después llegaron otros tres, e incluso, hubo una temporada en que llegaron a haber cinco equipos beitojuarenses en esta divisional.

Frutos de su cantera

Jugadores como Luis Ángel “Nemo” Carrillo, y Gerson “La joya” Cob, salieron de las filas de Bonfil y llegaron a la Liga de Ascenso. Ellos fueron algunos de los jugadores que iniciaron la historia del equipo de La Parcela.

La mejor época de Bonfil fue en la temporada 2014, cuando culminaron como líderes generales del Grupo Uno, y avanzaron a la postemporada. En esa ocasión los dirigía Jorge Licona.

“Es lamentable la situación, no tuvimos más remedio que vender, los tiempos nos estaban comiendo y la verdad no teníamos recursos para poder solventar una temporada más en la Tercera División”, explicó un directivo del equipo, que prefirió no dar su nombre.

“La franquicia se tuvo que vender al estado de Morelos, a un bajo costo, o nos quedábamos sin nada, ya que el registro en la Tercera División finaliza el 30 de agosto y a nosotros nos dieron un plazo y ya se venció”, manifestó.

Sus últimos tiempos

A partir de 2015, el equipo comenzó a divisar su suerte, por falta de recursos. La franquicia tuvo que ser prestada a Tuzos de Pachuca en la temporada 2015-16, posteriormente a Rayados Taxistas de Cancún, en la 2017-2018.

Iris Mora, ex seleccionada nacional y medallista en Juegos Panamericanos, dirigió al equipo bajo el nombre de Tuzos Pachuca en 2015-16.

Con la partida de la franquicia de Ejidatarios de Bonfil, los más de 20 jugadores de la categoría Sub-18, serán reubicados en otros equipos.

Ahora, el ejido seguirá con su centro de formación Ejidatarios de Bonfil y se anunció que con el tiempo buscarán la manera de volver a tener otra franquicia, para seguir su historia en la Tercera División de fútbol profesional.