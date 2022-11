Ejidatarios de Tihosuco amenazan con bloqueo carretero

El Ejido de Tihosuco amenazó con bloquear hoy la carretera federal 295 Carrillo-Valladolid por la falta de indemnización de sus tierras por la SCT, pese a que existe una sentencia a su favor.

Manuel Poot Moo, presidente del comisariado ejidal de Tihosuco, añadió que este martes estarán bloqueando desde las siete de la mañana la ruta por la falta de acuerdos en sus pagos, además, porque los quieren machetear en los costos, pues con los primeros avalúos que les han hecho les quieren pagar cerca de 20 pesos el metro cuadrado.

“Son más de 146 hectáreas ubicadas en las orillas de la vía federal y ocho más en vías estatales, cuya indemnización se viene arrastrando desde hace más de 40 años, hemos ganado la sentencia en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), pero no se nos ha pagado y no es un precio justo”.

Agregó que una comitiva se irá a la capital del Estado, Chetumal, frente a la SCT, para exigir justicia, mientras que el núcleo ejidal realizará el bloqueo carretero en la 295, Carrillo–Valladolid, justamente en la entrada a Tihosuco y Tepich, hasta que les den una respuesta a su demanda.

Destacó que la acción será permanente y por tiempo indefinido, hasta que las autoridades les hagan caso y aperture una mesa de negociación, pues es necesario que se les escuche y no exista tergiversación en tema, no es algo que nació recientemente, sino desde hace muchos años atrás.

“Los compañeros lo decidieron, no podemos seguir con esto permitiendo a que nos engañen y nos quieran machetear, queremos que el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador nos escuche y sepa lo que está pasando en nuestro pueblo que es lo importante para nosotros”.

Aseguró que es una lucha que no dejarán pasar, si se logra la indemnización, se beneficiarán directamente a un total de 807 ejidatarios que comprenden el padrón del núcleo ejidal, aunque están conscientes de las problemáticas que causarán a terceros, no les queda de otra, porque no les hacen caso.