Cuidaron las tierras, ahora quieren ser socios de Ichkabal

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Los ejidatarios de Bacalar, recurrirán a los titulares federales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), para llegar a un acuerdo que permita abrir las ruinas de Ichkabal, porque aseguran que a nivel local no han conseguido negociación.

Luis Chimal Balam, comisario ejidal, aseguró que el tiempo sigue transcurriendo y no se han vuelto a reunir con las autoridades del gobierno del estado de Quintana Roo desde hace varios meses para buscar la apertura de la zona arqueológica, por lo que tocarán puertas con el gobierno federal.

También te puede interesar: Ejidatarios ponen ‘condiciones’ para abrir Ichkabal

“Dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que los campesinos no queremos que se abran las ruinas, al contrario, somos los más interesados y muestra de ello es que vamos a recurrir al gobierno federal para que se agilice”, afirmó el representante ejidal.

“Dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que los campesinos no queremos que se abran las ruinas, al contrario, somos los más interesados”

Enfatizó que no están cerrados a una negociación, solo quieren asegurar que no serán excluidos de los beneficios. Piden indemnización por las 47 hectáreas del camino de acceso a no menos de un millón de pesos la hectárea.

En cuanto a las 108 hectáreas de la zona arqueológica, no quieren indemnización, sino una participación como socios, es decir, que seamos quienes administren el transporte de personal, estacionamiento, restaurantes y el INAH que se dedique solamente a las ruinas arqueológicas.

Consideró que es una negociación justa lo que piden, porque no quiere que suceda lo que en otros ejidos con ruinas, donde los hijos de los ejidatarios tienen que pagar para poder visitar lo que un día fueron sus tierras.

Dijo que por espacio de 80 años han estado cuidando esa porción de tierra, para que terminen siendo ajenos y se priven de los beneficios. Reiteró que son los más interesados en que ese sitio arqueológico comience a recibir turistas, porque traerá beneficios para la gente, para el municipio y para el país.

En mayo pasado, los ejidatarios de Bacalar realizaron una contra propuesta al gobierno del estado, del que no han tenido respuesta hasta el momento, por lo que consideraron que este fue un año perdido en la búsqueda de su apertura y no permitirán que suceda lo mismo con el año venidero.