El 2022 le sonríe a la bella Reina del Mariachi, Aleida Núñez

Este fin de semana el líder de los Mariachis en México, Chucho López, coronó a la bella Aleida Núñez como la reina 2022 de su legendario gremio en una espectacular y emotiva fiesta que se llevó a cabo en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, siendo esta la tercera ocasión en que la cantante es distinguida con este nombramiento al que dijo sentirse honrada y agradecida.

A la par de su coronación, Aleida compartió con los medios de comunicación que prepara el lanzamiento de “La Cosquillita”, tema del gran compositor Horacio Palencia, con quien ha trabajado en el estudio y ha logrado una mancuerna maravillosa que será aderezada con un gran videoclip.

Rodeada por un talentoso equipo de producción y cobijada por su mánager y creativo de lujo, Joel Echeverría, quien es considerado una eminencia en el gremio, Aleida viajará a Cuba para grabar el videoclip de dicho tema.

Luego de anunciar su romance con el empresario petrolero Bubba Saulsbury, quien la trata como toda una reina y la llena de lujos en cada oportunidad, ahora la foto de Aleida se ha volteado de cabeza, pues todo el mundo quiere conseguir un novio así de consentidor, algo que la cantante ha enamorado.

En su reciente cumpleaños le envió desde Dubai, a donde por cierto la llevó de paseo, un ramo de dos mil rosas rojas y una bolsa de valor de más de 50 mil pesos.

“Me llena de regalos pero siempre es súper lindo, cariñoso y atento. Es bonito, porque como mujer me siento halagada, querida y consentida pero lo importante es que me cuide, me proteja, que tengamos las mismas aspiraciones en la vida, que caminemos juntos porque eso es lo que finalmente nos llevamos en el corazón..."

"...aunque lo otro está padrísimo también, me encanta traer una bolsa costosa ¿porque no?, me la merezco, es muy apresurado decir que formaremos una familia porque apenas nos estamos conociendo, no tengo prisa de nada y puedo decir que hoy en día tengo más estabilidad que nunca en mi vida”, compartió Aleida al respecto.