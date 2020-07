El actor Carlos Madrigal está agradecido con México

Cancún.- El actor español Carlos Madrigal, a quien recientemente vimos como fotógrafo en la nueva versión de Rubí, quedó atrapado en su natal España tras la pandemia por coronavirus y desde la bella isla de Mallorca, comparte con Novedades Quintana Roo cómo ha sido su paso por nuestro país y lo agradecido que está con su público mexicano, además que su historia de vida es similar a la de la protagonista de la historia.

“La historia de Rubí me deja un poco una vida paralela en cuestión positiva, pues da el mensaje de que aunque seas de una familia humilde, con talento y dedicación las cosas salen y puedes salir adelante, este es un poco mi caso, yo vengo de una isla, mis padres eran carniceros, yo quería ser actor, entonces me fui muy joven a Madrid a estudiar teatro, sin saber qué iba a hacer, con dinero justo para un par de meses, mi padre creyó que volvería a los tres meses y me tiré 15 años por allá trabajando”, compartió Madrigal.

Trabajó como mesero para pagar sus clases de teatro, de pronto el mundo de la moda lo llamó y trabajó en varias partes de Europa como modelo, mientras continuaba con sus clases de arte dramático para luego hacer algunas series en Madrid, otras en Miami, donde trabajó tres años y decidió probar suerte en México.

“Fui a unas entrevistas a México, iba por un par de semanas y ya llevo seis años viviendo aquí, fue una historia parecida a la de Rubí, en mi familia nadie había sido actor, a mi madre le encanta bailar flamenco, cantar y contar chistes, mi madre en el fondo se veía reflejada en lo que no pudo hacer cuando era joven, ahora está encantada, ha pasado una situación complicada porque mi padre falleció, ella es el pilar de la familia y está conmigo, la apunté en una agencia y ya hizo su primer trabajo en una serie norteamericana grabada aquí en Mallorca para la CBS, ahora me dice que si sale algún papel de abuela se viene a México encantada”.

Hizo una vida en México

Carlos Madrigal, quedó encantado de nuestro país y decidió quedarse a vivir en un departamento en la colonia Roma, de la Ciudad de México.

“El público mexicano es muy querido, nos trata muy bien, son muy cálidos, amorosos y te abren las puertas, trabajar en México ha sido una grata experiencia, me encanta la comida mexicana, el guacamole es uno de mis platos preferidos, enchiladas y tacos al pastor, a todo le pongo aguacate y queso Oaxaca. Hay una variedad cultural, teatros, hay pueblitos mágicos para escaparte los fines de semana, tiene comida deliciosa, siempre hay una propuesta de ocio o evento para pasarla bien, es una ciudad muy entretenida con gente maravillosa. Espero volver pronto pues dejé algunos proyectos en espera, pero como se han parado las producciones en todo el mundo, me lo tomo con calma”.