El alcoholímetro entra a la cancha de Solidaridad

Muy buen día [email protected] lector, hoy me gustaría dar el silbato inicial a esta columna preguntándote si ¿alguna vez has conducido después de tomar algunas cervezas o vinitos? No te juzgaría si por tu mente pasa el sí, pues muchas personas lo hacen, más de lo que te imaginas. Pero mi pregunta no es para enjuiciarte por haberte echado unos drinks, sino por las consecuencias que pueden resultar de esta simple decisión.

Sin el afán de preocuparte o desmotivarte para seguir en este partido, me gustaría que platiquemos sobre conducir con unas copas en el sistema. Para comenzar a pelotear el tema quiero que sepas que el riesgo de tener alguna discapacidad o inclusive de colgar los tenis a temprana edad es a causa del alcohol.

En México, tres de cada 10 personas atendidas en hospitales mueren por algún tipo de golpe en accidente automovilístico relacionado con el consumo de alcohol, dijo la doctora Rosa Elizabeth Sevilla Godínez, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG.

Estoy de acuerdo que tienes y tenemos todo el derecho y la libertad de echar trago, pero me gustaría que a partir de ahora cada que lo hagas sea con la precaución y responsabilidad que se necesitan para cuidarte y cuidar a la comunidad.

También me gustaría que recuerdes aquella plática que tuvimos en anteriores Canchas Ciudadanas, donde te mencioné la nueva Ley de Movilidad que entrará en vigor en todo nuestro país y que incluye la obligación para todos los municipios de instalar el alcoholímetro de manera permanente.

Y en días pasados he recibido varios mensajes de inconformidad por los retenes o cualquier tipo de actividad que violente tu garantía de libre tránsito, pero considero que el Operativo Alcoholímetro tiene una finalidad muy importante; evitar tragedias, que todos lleguen con bien a casa y que no seamos víctimas o victimarios al no poder manejar al cien por el influjo del alcohol.

Espero de verdad que todas y todos pongamos de nuestra parte para ser ejemplo de movilidad responsable en nuestro Estado, que respetemos a los oficiales que operen dicha actividad porque lo hacen por nuestro bien, que si ya pasaste al alcoholímetro evites extorsionar o dar mochada, que si manejas en estado inconveniente te hagas responsable de la multa y reflexiones sobre las vidas que pones en riesgo, comenzando por la tuya, la de tus acompañantes, la de peatones u otros conductores.

Pienso que debemos hacer de este nuevo alcoholímetro el Alcoholímetro Amigo, porque juega de nuestro lado, ahora dame tu opinión, como siempre es un gusto leer tus comentarios y saber lo que piensas de la entrada del alcoholímetro en todo México. Abrazo de gol.