"El camino de la reconstrucción”

Hace un par de semanas platicaba con alguien acerca del fracaso y la desilusión. Dos temas comunes para todos, no solamente por su frecuencia sino por la permanencia que tiende a acompañarnos a lo largo de la vida. Fracasan nuestros proyectos de trabajo, nuestras grandes ideas. Fracasan nuestras relaciones amorosas, nuestros proyectos creativos, nuestros planes. La vida en parte es eso, cargar con esas derrotas y sinsabores a lo largo del camino.

Nadie se puede sentir bien de un malogro, eso está claro. Pero al mismo tiempo, ninguno de nosotros está exento de vivirlo. La diferencia tal vez está en la forma. Y no, no estoy aquí para sugerir que existe una receta o fórmula para enfrentarlo que sea infalible. Que le quite lo amargo de fracasar y perder la ilusión. Tampoco creo que una forma de experimentarlo sea mejor que la otra necesariamente -en estos casos la palabra "mejor", simplemente no cabe-.

Si hay, sin embargo, una emoción diferente, real, innegable de saber que pusiste lo que se requería de ti. Si hiciste todo lo que estaba en tus posibilidades aun entendiendo que el fracaso era una posibilidad latente. Si lo hiciste con verdad, con amor, con determinación, sin guardarte nada. Intentando en serio, a fondo, metiendo ambas manos, pies, corazón, mente... mojándote las mangas de la camisa, pues. Si asumiste conscientemente los riesgos de intentar algo, con todos las inseguridades y miedos que salen de nuestro interior al momento de tomar esa decisión, miedos que se esconden en nuestro subconsciente para darnos motivos para no intentarlo nunca, que proyectan el apestoso olor a derrota y aun así supiste ponerle la cara de frente al destino asumiendo lo que venga.

Y entonces, si hiciste todo eso; ¿Lo cura? No.

¿Lo cambia? Tampoco.

El mal sabor de boca te perseguirá durante un tiempo de cualquier forma. No hay escapatoria y hay que joderse. Hay que atravesar ese pantano. Sumergir los pies en el fango del desasosiego y seguir caminando, un paso a la vez, hasta atravesarlo por completo.

La cosa está en saber que independientemente del resultado y los derrumbes que traiga consigo, una vez que el polvo se asienta, no existe la culpa. No nos persigue más la carga del remordimiento por el camino no tomado. No existen los reproches, ni las dudas. Ni los escenarios hipotéticos que pueden llegar a ser la peor de las torturas.

Y ahí... justo ahí. Podemos nuevamente, levantar la cara, sacudirnos la ropa, sonreír un poco y comenzar de nuevo. A construir nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevas aventuras, cada uno con sus nuevos riesgos.

Es un ciclo virtuoso en nuestro desarrollo personal. Renacer al fracaso, con ilusiones renovadas, con fortaleza, resiliencia y aprendizaje.

El interminable camino de la reconstrucción.