El caso Moreno Valle no fue accidental, así ha quedado demostrado

Quedó demostrado que el asesinato de la ex gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle según las investigaciones de un grupo de técnicos, después de haber encontrado que hubo modificaciones en el rotor por parte de los ingenieros responsables de su mantenimiento por lo que estas personas ya fueron apresadas y ahora tendrán que ser juzgadas por homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones ante una autoridad.

Ese tipo de acciones merece un aplauso para los investigadores ya que normalmente en los aparatos voladores hay tres tipos de fallas; el primero, que puede ser falso provocado por una sobre carga eléctrica y que se corrige con un ajuste del fusible del área que marca la falla; el segundo, por una falla instrumental y el tercero es por una falla real o por una falla de error de pilotaje, pero en este caso ya quedó totalmente demostrado que esto fue una falla creada por la maquiavélica actuación de los responsables del mantenimiento de la aeronave.

Con la aclaración de este caso ahora queda en tela de juicio el poder encontrar a los verdaderos responsables intelectuales de otro asesinato político como lo fue el de Colosio y del que todavía no se aclara ni se sabe nada al respecto.

Aleación de partidos en respuesta a la

mediocre actuación del gobierno

Hemos escuchado ciertas críticas del gobierno federal sobre la aleación del PAN, del PRI y del PRD, pero esto demuestra lo dicho por Beatriz Paredes respecto a que la coalición de estos partidos es una respuesta a la actuación de un gobierno mediocre y destructivo que pronostica que los resultados sean aún más severos en contra de los más débiles ya que continua habiendo millones de mexicanos que han caído en la desgracia de la pobreza causada por el robo sistemático de fideicomisos y de apoyos a la población, al pueblo y a los mexicanos que somos todos.

Estamos viendo claramente cómo se están asociando los cárteles políticos, para con ello tratar de retener el control sobre un país que está en un absoluto caos, debido a que los únicos actores de esta situación son solo ellos, sería recomendable que se fueran de gira a Cuba y a Venezuela, para que vean cómo la población vive en una situación sin esperanza, sin futuro y en el máximo nivel de pobreza, todo esto es debido a que el pueblo ha quedado en el olvido de sus billonarios dirigentes.

“Carta dirigida a Santa Claus (un

solo deseo) Carlos Alazraki”

“Mi muy querido Santa: Esta Carta Semanal será la carta MAS CORTA que te he escrito desde que inicié mi relación contigo hace mucho años”.

“La razón por la que te pido solamente un deseo, es para que te concentres después de mañana para realizar mi deseo”.

“La verdad, Santa querido, no creo que sea muy complicado para ti”.

“Porque lo único que te pido de regalo este año es que:”

“MORENA NO GANE MAYORÍA EN EL 2021”.

“¿Verdad que no es mucho pedir?”.

“SANTA QUERIDO: ¡MIL GRACIAS!”.

“P.D. Por VACACIONES, nos volveremos a encontrar el jueves 14 de enero de 2021”.

“¡¡Les deseo que el 2021 sea el MEJOR AÑO DE SUS VIDAS!!”

“Dios los bendiga”.

“[email protected]”

Nos gustaría agregar que la carta que muchísimos mexicanos desearíamos enviar a Santa Claus, es con respecto a pedirle que el actual Ejecutivo abandone Palacio Nacional, ya que no se entiende cómo es que se atrevieron a habitar un mega palacio cuando lo que prometieron fue que iban a residir en un humilde departamento.

Menciones que hace un diario respecto a la situación que vive México

El periódico Financial Times hace mención con respecto a que si el pueblo mexicano no digiere la gravedad de la situación en la que estamos los mexicanos, en los próximos doce meses México podría caer en la misma situación en la que se encuentran Cuba y Venezuela.

Y por el otro lado, es importante mencionar que el gobierno de Venezuela está cambiando el curso de su política abandonando rápidamente, con medidas correctivas, el destructivo chavismo que se fundó en cierto momento y el cual estuvo lleno de odio, de resentimientos y de frustraciones, tal como el que ahora sufre México con los dirigentes, los diputados y los senadores del partido de Morena.

Esto es otra mentira más que ha sido totalmente contraproducente y que ha creado un resentimiento total hacia las falacias que han estado existiendo durante los últimos 24 meses.

Asuntos importantes de tomar en cuenta

El gobierno de Estados Unidos y varios gobiernos de Europa hacen un llamado para que se detenga la militarización del país ya que ésta y el uso del Ejército, como lo marca la Constitución, son para defender el territorio y soberanía nacional así como para salvaguardar la paz del país.

En otro tema, estamos viendo como hemos llegado a un punto en el que los resultados de este año han sido verdaderamente pobres, ya que hablamos de la cantidad de suicidios que existen en la República Mexicana los cuales no se habían dado ni se había visto en ningún sexenio.

Y ya que hablamos de pérdidas debemos mencionar que en México siguen aumentando los casos de muertes por Covid, así mismo también ha ido creciendo el odio contra los responsables de atender esta pandemia y porque su mejor opción fue utilizar la tesis de “por el momento no hay solución”, esto solo ha demostrado que la realidad es que no les importa la vida de sus compatriotas.

México sobrevivirá, los mexicanos tienen que madurar para poder revocar todas las malas acciones y decisiones que se han tomado en el Congreso, en la Cámara de Senadores y en el Tribunal Superior de Justicia, ya que al no cumplir con sus verdaderas funciones han traicionado a los artículos constitucionales y al pueblo, por el momento México se ha convertido en un barco sin remos, sin timón, sin vela y sin capital.

Aquí lo más recomendable sería que todos se fueran al carajo.

Y debemos tener presentes las ventajas que han obtenido los familiares de muchos políticos que se encuentran en el actual gobierno como es el caso de la señora Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del innombrable, que ha obtenido contratos millonarios con Pemex, quien por cierto se vio beneficiada este año con un contrato que le dejó ingresos por más de 4.6 millones de pesos, y por lo que es importante recordar que “el primo” dijo que en su gobierno no permitirá actos de corrupción, de nepotismo o influyentismo de algún miembro de su familia, entonces queremos ver que se investigue, se atienda y se juzgue a todos los que están procediendo mal y principalmente en contra de los bienes del pueblo mexicano.

La importancia que tiene conocer

la Constitución de un país

La Constitución de Francia

La Constitución francesa de 1791, la primera constitución escrita de la historia francesa, fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre de 1789 y aceptada por Luis XVI. ​ Contenía la reforma del Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional.

Constitución: El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946, así como a los derechos y deberes definidos en la Carta del Medio Ambiente de 2003. En virtud de estos principios y del de la libre determinación de los pueblos, la República ofrece a los Territorios de Ultramar que manifiesten la voluntad de adherirse a ella nuevas instituciones fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas para favorecer su evolución democrática.

Índice de los títulos de la Constitución

TÍTULO primero - De la soberanía (Art. 2 a 4)

TÍTULO II - Del Presidente de la República (Art. 5 a 19)

TÍTULO III - Del Gobierno (Art. 20 a 23)

TÍTULO IV - Del Parlamento (Art. 24 a 33)

TÍTULO V - De las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno (Art. 34 a 51)

TÍTULO VI - De los tratados y acuerdos internacionales (Art. 52 a 55)

TÍTULO VII - Del Consejo Constitucional (Art. 56 a 63)

TÍTULO VIII - De la Autoridad judicial (Art. 64 a 66-1)

TÍTULO IX - Del Alto Tribunal de Justicia (Art. 67 y 68)

TÍTULO X - De la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (Arts. 68-1 a 68-3)

TÍTULO XI - Del Consejo Económico, Social y Medioambiental (Art. 69 a 71)

TÍTULO XI BIS - Del Defensor de los Derechos (Art. 71-1)

TÍTULO XII - De las entidades territoriales (Art. 72 a 75)

TÍTULO XIII - Disposiciones transitorias en relación con Nueva Caledonia (Art. 76 y 77) TÍTULO XIV - De los acuerdos de asociación (Art. 88)

TÍTULO XV - De las Comunidades Europeas y de la Unión Europea (Art. 88-1 a 88-5) - De la Unión Europea (Art. 88-1 a 88-7)

TÍTULO XVI - De la reforma (Art. 89)

TÍTULO XVII (Derogado)

CARTA DEL MEDIO AMBIENTE

¿Qué significa la Constitución en México?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación: poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano.

La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al Constitucionalismo Universal, dado que fue la primera Constitución de la historia que incluyó derechos sociales, ​expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana.​

En total, el texto Constitucional cuenta con nueve Títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática, que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica, contenida en los 98 artículos restantes y que define la organización de los poderes públicos.

Cómo en México sale después de la revolución

Venustiano Carranza, por entonces gobernador de Coahuila, formó el Ejército Constitucionalista y desconoció a Huerta, a quien derrocó en 1914. El nuevo encargado del poder Ejecutivo expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto para convocar a un Congreso Constituyente, que sería el encargado de reformar la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución, y que dejó en claro que no se cambiarían la organización y funcionamiento de los poderes públicos del país. ​La Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento en el que se expresan y reconocen los derechos más importantes de cada uno de los mexicanos. Es la norma jurídica suprema y ninguna ley o precepto puede estar sobre ella.

Carta Magna es el título que se le da al documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir respectivamente. ... En esa época se le conoció con el latín “Magna Charta Libertatum”.

Magna Carta Libertatum (en latín medieval, “Gran Carta de las Libertades”), conocida como la Carta Magna,​ es una carta otorgada por Juan I de Inglaterra en Runnymede, cerca de Windsor, el 15 de junio de 1215. ...

La Constitución se divide en dos partes: la dogmática y la orgánica. En la parte dogmática se exponen las llamadas Garantías Individuales en donde se plasman los derechos fundamentales de los mexicanos: igualdad, libertad, seguridad y educación.

¿Cuáles son los derechos

individuales de las personas?

Derechos individuales es un concepto perteneciente al derecho constitucional, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables, inmanentes e imprescriptibles.

Derechos de primera generación, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la igualdad ante la ley, los derechos de propiedad, al libre comercio, a la libertad de movimiento, etcétera.

Son los derechos que todos tenemos, por el simple hecho de haber nacido. Estos deben ser reconocidos en cualquier parte del mundo a todos los seres humanos, independientemente de su situación social, económica, étnica, religiosa, etcétera.

Qué son las Garantías Individuales

Las Garantías Individuales, son derechos fundamentales de las que los ciudadanos mexicanos gozan, de acuerdo a la Constitución que versan sobre la libertad, seguridad, igualdad y propiedad.

Las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1° al 29.

¿Qué establecen los artículos del 1 al 29?

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Es muy importante que los mexicanos conozcan lo que significa la Constitución Mexicana y sus leyes, principalmente los jóvenes ya que al parecer los que tienen 40 o 50 años no entienden, no saben y no les interesa conocer lo que es la Constitución.

Y que no se les olvide a los gobernantes que juraron respetarla, ya que cada vez más queda demostrado que lo que prometen no lo cumplen, poniendo en duda la falta de reflexión de todos estos bichos raros, la falta de cumplimiento a las promesas que se hacen es una Traición más a los principios constitucionales y al bienestar del país.

Coalición del PAN,

PRI y PRD para 2021

El Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron este martes la coalición “Va Por México” para las elecciones federales y estatales que se realizarán el 6 de junio de 2021.

Esta coalición estará encabezada por los dirigentes partidistas Jesús Zambrano Grijalva, del PRD; Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, y Marko Cortés Mendoza, del PAN. Se registró el miércoles 23 de diciembre ante el Instituto Nacional Electoral para la contienda del 6 de junio de 2021, en la cual se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

“Reconozco a todos los que hicieron posible esta coalición. Hoy, alrededor de las ideas, nos juntamos quienes estamos apostando por la defensa de la democracia, por la libertad y por el México de instituciones en el que queremos seguir viviendo”, comentó Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

“Nos une una forma de entender el sistema democrático y político. También nos une la amenaza que hoy vivimos todos. (...) Se sigue apostando por contaminar el medio ambiente y por vivir en un México del pasado. En la crisis del Covid-19, somos el país con mayor tasa de mortalidad, además de que quieren monopolizar la vacuna contra el coronavirus”, continuó.

Según los partidos ya mencionados, dicha coalición abandera las causas sociales, la defensa del empleo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Antes de la pandemia, México ya acusaba un crecimiento económico en declive. La frivolidad e incapacidad del gobierno de Morena potencializó los alcances de esta”, manifestó, por su parte, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.

“Hemos tomado la determinación de unirnos por el bien de México. La coalición parte del reconocimiento de una realidad adversa”, agregó.

Moreno detalló además que “Va Por México” tiene como objetivo tener una mayoría en la Cámara de Diputados.

“No hay un solo aspecto fundamental de la vida nacional que se encuentre en buen estado. (…) Hay una excesiva concentración del poder de todos los Poderes de la Unión en el presidente de la República. Estamos de regreso en el país de un solo hombre. Morena no sabe gobernar”, expuso Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.

“Hoy se está escribiendo un capítulo más de la historia en la democracia mexicana. Esta coalición y alianza, no hay duda, es por el bien de México, por el bien de cada uno de nosotros”, dijo, al respecto, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Feliz Navidad y Feliz Año 2021

Desde esta columna enviamos a todos nuestros queridos lectores un cordial saludo y una felicitación con motivo de la Navidad y así mismo les pedimos que disfruten de todos sus seres queridos, hasta donde les sea posible, para que juntos esperen la llegada del año nuevo 2021, el cual deseamos llegue cargado de salud, de optimismo, de amor y de mucha esperanza y de unión familiar, pero principalmente para que el país vuelva a tener la libertad y el respeto que tanto merecemos, cabe recordar que “el respeto al derecho ajeno, siempre es la paz”,

¡Feliz año nuevo 2021!

