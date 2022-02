El Costeño impone récord: 20 años de risas en El Cuevón

Recordando sus difíciles inicios como comediante, Javier Carranza, El Costeño asegura no tener certeza de la fecha que sucedió, por lo que no celebra los años que tiene de trayectoria, pero sí agradece que gracias a un padrino muy especial, cumple 20 años de llenar de humor el centro nocturno ubicado en San Ángel, en la Cdmx, El Cuevón.

“Yo nunca celebro un aniversario, no tengo la certeza de una fecha de inicio de mi carrera, de decir que empieza con mi primer salario o mi primer aplauso; no tengo registro de eso porque las primeras veces que me presentaba ni me aplaudían ni me pagaban” , comenta el simpático comediante, quien ha construido una sólida carrera en el mundo del humor.