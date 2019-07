En una semana reabrirán la circulación en el “El Crucero” de Cancún

Alejandro Castro/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El próximo 2 de agosto será reabierta la circulación en la zona El Crucero, de acuerdo con el compromiso realizado por el Gobierno del estado al Ayuntamiento de Benito Juárez.

Luego de que la terminación en las obras de las avenidas se retrasara por casi un mes, Jorge Aguilar Osorio, secretario general del municipio, indicó que esa fue la fecha pactada para permitir el paso de vehículos, que es la principal queja de los ciudadanos.

“Quedaron que en los primeros días de agosto queda, ya platicamos con los comerciantes y les comentamos que, en virtud de ser concreto hidráulico, debe tener unas semanas de fraguado, entonces si abrimos ahora se va a agrietar”, señaló.

El funcionario alegó que a medida que se fueron desarrollando las obras se fueron encontrando otros problemas de infraestructura y obra pública, como líneas de pozos de absorción tapadas, cableado de semáforos, entre otros.

“Muchos de ellos ya se movieron, ya están en otros espacios. Hablamos con ellos, les dijimos que no hay posibilidad de que se queden ahí y esperamos que lo cumplan, no queremos estarles quitando sus cosas, pero no podemos tolerar que siga creciendo el comercio informal, porque afectan a los comercios que están legalmente establecidos y que son los que pagan grandes cantidades de impuestos”, sostuvo.