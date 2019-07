El deporte es un desastre: Ignacio Beristáin

Redacción / Sipse.com

Cancún, Quintana Roo.- Es un ‘libro abierto’, un cúmulo de sabiduría, un hábito de perfección, pule los ‘diamantes en bruto’ en verdaderas ‘joyas’. A la hora de opinar, cuidado con él, que lanza el golpe con toda la valía que le da ser una voz autorizada, no solamente del boxeo, también del deporte nacional.

“El boxeo mexicano siempre ha estado bien, ha sido muy generoso. Obviamente, el deporte evoluciona en todos los sentidos y el boxeo, por supuesto, no se ha quedado atrás. Han surgido buenos entrenadores, quienes se han preparado mejor.

“Ya es más técnico a la defensiva y ofensiva, ha mejorado muchísimo, apenas atrasito de Estados Unidos”, consigna el mítico manager Ignacio “Nacho” Beristáin, en exclusiva a Novedades Quintana Roo.

Don ‘Nacho’, de 79 años de edad (por cumplirlos este miércoles), originario de Actopan, Veracruz, es catalogado como uno de los más grandes entrenadores en la historia del ‘deporte de los puños’.

“Que me vean así (como leyenda) me obliga a ser un mejor mexicano. A mí, como figura pública, no me afecta que me llamen o califiquen así. En cambio, a mi familia, sí le cae mal que me reconozcan, me tomen fotos y pidan autógrafos, lo aceptan pero no les gusta”, comenta.

En el ‘mano a mano’ con este reportero, el mentor de Juan Manuel Márquez, considera que del pugilismo quintanarroense ‘tengo referencias de que la invasión de cubanos (hasta hace unos meses) que está trabajando ahí, han mejorado muy poco’.

“Hay un peleador bastante bueno, en Superpluma (Miguel ‘Alacrán’ Berchelt), muy bien entrenado por un manager de Sonora (Alfredo Caballero). Una vez, platicando con Berchelt, me dijo que es de Quintana Roo, no de Yucatán, pero que lo apoyan en Mérida, por eso emigró de Cancún”, apunta.

Agrega que ‘esta situación no es exclusiva de Cancún, el hecho de tener a muchos cubanos y pensar que todos son muy buenos’.

“En el mismo Yucatán, aquí mismo, en la Ciudad de México, se han distribuido. Algunos que conozco, ni eran entrenadores de box, eran de atletismo. Seguramente ya no encontraron cabida en el atletismo y se pasaron al boxeo, lo digo con todo el respeto que me merecen”, manifiesta.

Y asesta el golpe letal: “El deporte mexicano es aprovechado por muchos vividores porque es un desastre el deporte en el país, un verdadero desastre (reitera)”.

¿A qué lo atribuye? Cuestiona Novedades. “Hay falta de autoridad, gente que meten en la Conade, si bien es cierto que fueron deportistas pero sin la capacidad de manejarse con honestidad. Ojalá y con este nuevo presidente, las cosas cambien”, sentencia.

Beristáin también se refirió a Joselito Velázquez Altamirano, oaxaqueño forjado en Cancún, con una decena de combates en el terreno profesional.

Con la sapiencia que lo distingue, Beristáin argumenta que ‘en la actualidad no veo a nadie al que pueda llamarse ‘ídolo’, eso está muy lejos’.

“Para llamarse así, un ídolo del boxeo o del deporte mexicano, necesitas mucho tiempo, no lo encuentras a la vuelta de la esquina. Hay buenos peleadores, eso sí, como ‘El Gallo’ Estrada, muy aceptable, el propio Berchelt, ahora el gordito que acaba de ganar (Andy Ruiz). ‘Zurdo’ Ramírez, igualmente es un gran boxeador.

Al ‘Canelo’ no lo menciono porque en la mayoría de sus peleas, honestamente, deja mucho que desear. Más bien lo han favorecido”, concluye.