El desencanto por Xóchitl Gálvez

Ya falta menos de un año para las elecciones federales y la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no parece disminuir, por lo menos no lo suficiente como para que sea pensable una caída de la Cuarta Transformación en este tramo de la competencia, en el que ya están definidas las candidaturas de Claudia Sheinbaum Pardo, por el oficialismo, y Xóchitl Gálvez Ruiz, por la coalición opositora.

Si acaso percibimos algún movimiento en las tendencias electorales, sería en todo caso en el sentido de que el estilo populista y dicharachero de la hidalguense, que se basa en incluir palabras altisonantes en todos sus mensajes, con la intención de caerle bien al pueblo, pero hay tal abuso que no cae en gracia y seguramente perderá votos. No se puede ser muy popular con una ideología tan derechista, con obvio predominio del Partido Acción Nacional dentro de la alianza en la que el Partido Revolucionario Institucional ha palidecido y el de la Revolución Democrática es prácticamente inexistente, por lo menos como alternativa de izquierda.

La científica ciertamente no es un dechado de simpatía, pero sin que la franquicia lopezobardorista se haya desgastado mayormente, su personalidad adusta, nada alegre —con frecuencia choca con los periodistas, a los que imprudentemente se la pasa regañando— le ha acercado la imagen de académica muy inteligente ante ciertos sectores —el empresarial y el académico, por ejemplo— que no encajan mucho con el populismo de izquierda: Xóchitl quiere caer bien con groserías, y solo ha conseguido lo contrario; Claudia, con bajarle un poco a su intolerancia que la hace pasar como un tanto soberbia, le debe resultar más que suficiente.

La realidad es que casi no hay otros factores que intervengan, y se prevé que no surjan en los próximos meses. Ya ni siquiera el tema Marcelo Ebrard Casaubón gravita en modo alguno: no tiene elementos para afectar a su todavía correligionaria, aun en caso de que así lo quisiese.

El ambiente político aparentemente relajado que hoy vive el país deberá ser muy positivo para los estados, sobre todo los gobernados por el Morena y asociados. En el caso de Quintana Roo, es de sobra conocida la correspondida afinidad de Mara Lezama Espinosa con el presidente López, por lo que puede dedicarse en adelante a practicar un gobierno de resultados, que sería una manera totalmente válida de apoyar a la causa del presidente sin procedimientos siquiera sospechosos de ilegalidad.

El fin de semana la gobernadora hizo presencia en Los Ángeles, Estados Unidos, presentando a los pueblos mágicos de la entidad —Chetumal, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum y Bacalar— en el marco del Segundo Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos de México, que se celebra en Shrine Expo Hall de esa ciudad californiana.

"Isla Mujeres, con sus playas de ensueño; Cozumel, nuestro paraíso insular; Tulum, con su majestuosa historia maya, y Bacalar, la Laguna de los Siete Colores que hechiza a todos sus visitantes. Además es un honor muy especial nuestro barrio mágico, el primero del país, ubicado en el corazón de Chetumal, nuestra capital, un rincón lleno de historia, cultura y tradición", expresó la gobernadora.

La delegación Quintana Roo estuvo encabezada por el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, acompañado de las y los presidentes municipales y directores del ramo en las demarcaciones, con una importante oferta de paquetes turísticos.

Claro que habrá el próximo año más elecciones muy importantes, aparte de la presidencial: nueve gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos, 16 alcaldías de la Ciudad de México y 24 juntas municipales, más la principal, al menos al momento, parece poco preocupante para el Gobierno Federal.

Si la entiende bien —el ego parece ser una de sus debilidades—, la ingeniera Gálvez, aunque no llegue en condiciones muy favorables para su finalidad personal podrá ser crucial para ayudar a sus correligionarios de la coalición opositora a conquistar los puestos, y a que los adversarios del morenismo no alcancen la mayoría calificada.

Ahí estará lo más interesante.