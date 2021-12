El día primero de noviembre arrancó formalmente el proceso de revocación de mandato, figura instituida en la Constitución. Desde el primer día de este mes y hasta el quince de diciembre, los ciudadanos que así lo quieran (y que se registren ante el Instituto Nacional Electoral) podrán recabar las firmas necesarias -unas 7 millones, equivalente al 3% del padrón electoral vigente- que requieren la Carta Magna y la Ley en la materia para pedirle formalmente al INE que convoque a este ejercicio democrático.

Una vez recabadas las firmas, el día 11 de enero el Consejo General dará a conocer si se cumplió con el número necesario y de ser así, el día 12 de noviembre estará expidiendo la convocatoria respectiva, a fin de que la jornada de revocación se lleve a cabo el 27 de marzo de 2022. La mecánica de elección de funcionarios de casilla y las reglas de este ejercicio serán prácticamente las mismas que para las elecciones ordinarias, con la diferencia de que habrá una única papeleta con la pregunta “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Sólo habrá dos opciones: que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, o bien, que siga en la presidencia de la República. Para que el resultado sea vinculante, es decir, para que obligatoriamente pueda revocarse el mandato de ganar esta opción, debe participar en el ejercicio cuando menos el 40% del padrón electoral.

Algo que sin duda no gustará a Andrés Manuel y su aparato de comunicación, tan acostumbrados a la permanente campaña y propaganda política, es que no podrán hablar ni a favor ni en contra y ni siquiera promover el ejercicio de Revocación de Mandato. Esta atribución constituye únicamente al INE, quien después de haberse alcanzado las firmas requeridas y una vez sacado la convocatoria, procederá a difundir la fecha de la jornada, el contenido de la pregunta, sus alcances y toda la información necesaria para que la ciudadanía pueda tomar una decisión a conciencia. Cualquier mención o intromisión que venga del Presidente o sus funcionarios, iría totalmente en contra de lo dispuesto por la Constitución y la Ley reglamentaria de la revocación. Aunque claro, tal y como pasó en las elecciones intermedias, esto no parece quitarle el sueño e inhibir sus tradicionales comentarios. ¿Usted sabe si votará? ¿Por qué opción lo hará?

Extra: gran espaldarazo le dio AMLO al gobernador constitucional de Yucatán. En plena mañanera y ante miles de personas y medios que siguen el mitin diario por redes sociales, Obrador señaló al de Vila como el mejor gobierno que podría tener nuestro estado. Muy bien no le habrá caído la noticia a Huacho Díaz Mena y a su grupo converso a Morena. Está claro que el presidente y el gobernador tienen una gran relación que, seguramente, será de beneficio para Yucatán.

El grupo que prometió levantar morena no lo hizo. Tan es así, que se rumora que Mauricio Sahuí podría encabezar al oficialismo federal en el estado. Poco duró el gusto de los otrora blaquiazules, que no entregaron los resultados esperados. Morena sigue dependiendo de los fichajes de fuera y no forma cuadros. (Héctor Rodolfo López Ceballos)