El Espacio de Michelle cumple cinco años

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Espacio de Michelle lleva cinco años dedicados a atender a niños con síndrome de Down, a lo largo de ese tiempo más de 80 familias han recibido palabras de aliento y asesoría para avanzar de la mano de sus hijos, además de brindar terapias a los menores que acuden a sus instalaciones.

El Espacio ofrece, con el pago simbólico de una cuota que se determina tras aplicar un estudio socioeconómico, estimulación temprana, integración sensorial, arte y manualidades, terapia ocupacional, de lenguaje, física y aprendizaje, entre otras.

Recibe a todos los niños con síndrome Down que llegan y que tengan entre los 45 días de nacidos hasta los seis años, aunque también empezó a atender a algunos adolescentes.

En el Espacio de Michelle no solo los niños aprenden también lo hacen los papás, les enseñan a llevar el control médico de sus hijos, conocerán la lista de doctores especializados en atender a menores con síndrome Down, quienes les harán descuentos en las consultas si pertenecen al Espacio.

Gloria Torruco Garza, fundadora del Espacio de Michelle, lanzó un llamado a la ciudadanía para que canalicen con ella a los papás que recién se enteraron que su hijo nacerá con síndrome Down o que ya nació y el médico no les informó.

“Yo soy madre de una niña con síndrome Down y cuando nació fue una sorpresa, nadie me dijo nada al respecto, por eso conozco esa etapa de duelo y de negación por la que los papás pasamos al inicio de este proceso, yo sé lo que no queremos oír y que es lo que necesitamos saber”, aseguró.

Lamentó que los médicos no tengan el tacto para dar una noticia de este tipo a los padres, por eso invitó al gremio a acercarse a ella para que los acompañe al momento de informar a los nuevos papás que su hijo nacerá o nació con síndrome Down.

“Los doctores podrán ser profesionales, pero les falta sensibilidad, quizá porque no son padres de un pequeño con síndrome Down”, señaló.

El Espacio de Michelle fomenta la inclusión al ofrecer estimulación temprana a bebés regulares en los mismos horarios y espacios en los que atienden a los niños con síndrome Down, con el objetivo de que los padres y los niños se acostumbren a convivir.

Para cualquier información, El Espacio de Michelle pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 887-07-07 y 998 143-53-65.