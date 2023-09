El estilo de Mara

Mara Lezama tiene un estilo único y propio. En su rol de gobernadora muestra la faceta que se le conoció como luchadora social y comunicadora, cuando denunciaba situaciones cotidianas y gestionaba para hallar soluciones; lo mismo cuando fue presidenta municipal de Benito Juárez y ahora como primera autoridad en el estado. Se explicó en este espacio cuando comenzaron a reconocer su personalidad. No ha cambiado su estilo: directa en los mensajes, sensible ante las causas de la gente menos favorecida y sin protocolos cuando no son necesarios.

En estos días de festejo patrio mostró nuevamente dichas características. Por primera vez en la historia de las celebraciones alusivas un gobernante quintanarroense (ella en este caso) se involucra con el pueblo. Antes el mandatario (siempre hombres) dirigía las arengas del “Grito de Independencia” desde el balcón de Palacio de Gobierno en Chetumal y, al día siguiente, desde ahí mismo, “en las alturas”, observaba el desfile cívico-militar.

A propósito del fin de semana, decenas de relatos coinciden en lo siguiente: Mara convivió con la gente en la verbena de la explanada, invitó a familias a estar junto a ella desde el balcón y al día siguiente lo repitió durante el desfile. Abrió el desfile desde el balcón y después bajó a una de las gradas para sentarse con familias chetumaleñas. Posteriormente, las invitó a subir al balcón para ver el recorrido de las escuelas, los cuerpos policiacos, los militares y los integrantes de Protección Civil.

No es la primera vez, porque son múltiples las narrativas similares durante el año de administración, en ferias, actos, exhibiciones y recorridos por los 11 municipios. Es una actitud, que refleja, sin duda, la formación personal, los principios de su mandato y los propósitos de su movimiento, conocidos públicamente. Lo saben desde siempre en su entorno más cercano, lo que ahora comprueba la gente.

Son diversos los ejemplos al respecto: Una semana antes del festejo patrio, en su informe de resultados, cuando llegó al escenario saludando entre las filas a personas invitadas de distintos sectores, quienes agradecieron los gestos de cortesía. Vendrán el Hanal Pixán, los encuentros conmemorativos por la Revolución y las ferias navideñas, donde seguramente sucederá algo parecido. Es su estilo, cabe repetir.

Quienes colaboran con la gobernadora toman nota de aquellos detalles que marcan una forma de ser y de gobernar.