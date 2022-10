La música y la naturaleza se unen en el evento soñado por los amantes de la música electrónica, Tomorrowland llegará a Quintana Roo en enero del 2023, para la clausura del Zamna Festival, en Tulum.

El evento perteneciente a la marca de Tomorrowland, “CORE”, se llevará a cabo el próximo 14 de enero y aquí tenemos toda la información que necesitas previo a la experiencia única, donde las personas se vuelven uno con el ambiente mientras bailan al son de los mejores representantes del género.

A través de sus cuentas oficiales, Tomorrowland dijo estar encantado y entusiasmado por darle la bienvenida a los artistas en la jungla de Tulum. El festival de música electrónica se caracteriza por la alta tecnología en su producción de sus escenarios hiperrealistas.

“Tomorrowland presenta una experiencia única en un exuberante paisaje natural, sumergiendo al público en los ritmos de la jungla de Tulum con su escenario CORE bellamente diseñado, rodeado por el mágico cenote Zamna y la belleza natural del entorno”.

El Twitter oficial de Tomorrowland, reveló quiénes son los primeros artistas confirmados para el evento en Tulum:

- Cellini Gianmarco

- Maceo Plex

- Nina Kravis

- Vintage Culture

Tomorrowland presents: CORE Tulum (Mexico) on January 14. Prepare for a unique experience, where people become one with nature while dancing to the sounds of @cellinimusic, @MaceoPlex, @NinaKraviz and @VintageCulture at the mythical CORE Stage. Tickets: https://t.co/ZVvr53LCUf pic.twitter.com/OESPLxd9NE