El "ex" está en ascuas

¿Se va a Canadá o se queda en México el ex gobernador Carlos Joaquín? Su posible destino en la Embajada mexicana en Ottawa es una incógnita por estos días. Resulta que la decisión está en manos del Senado, donde ya concluyó el Periodo Ordinario de Sesiones. En días recientes no se logró el quórum en dos Comisiones, la de Relaciones Exteriores y la de América del Norte, donde no pudieron dictaminar el tema para que pasara al Pleno y votar al respecto. Ya sin sesiones ordinarias -por el receso legislativo-, la Comisión Permanente podría abordar el asunto y ahí está la quintanarroense Marybel Villegas, una detractora confesa del joaquinismo. Difícil panorama.

Las opciones entonces son dos: convocar a un periodo extraordinario o esperar hasta febrero, cuando iniciará un nuevo Periodo Ordinario. Lo primero podría ocurrir empezando el 2023, porque ahora es prácticamente inviable debido a las fiestas por fin de año, vacaciones o días libres de los senadores. Lo segundo es factible, aunque son dos meses, o más, si no amerita revisión con prontitud. En el manejo de la agenda pesan los intereses y las revanchas. Ya veremos.

El asunto de fondo es que el exmandatario no logra el consenso de quienes pueden tomar la decisión; por lo tanto, el suspenso se prolongará indefinidamente. Irónicamente, quien pudiera agilizar es Villegas Canché, sin embargo, ella se respalda en que los quintanarroenses reclaman por la deuda que heredó la administración anterior y otras problemáticas que le achacan directamente a Joaquín González, lo cual refleja el poco ánimo por allanar la ruta al ex gobernador. Es real: en las consultas, la gente demuestra molestia por el incumplimiento de las promesas del "cambio". Invariablemente, lo de la Embajada se asocia con un supuesto premio y ello provoca rechazo.

Si un deseo navideño del ex gobernador era empezar el 2023 en Canadá como representante diplomático, no se le cumplirá. Tendrá que seguir esperando, si es que se aprueba la propuesta del presidente. Nadie debe ignorar que en la Cámara Alta no siempre avalan lo que viene de Palacio Nacional, menos quienes se vinculan al "monrealismo".

En entrevista reciente, la senadora contaba que tenía la percepción, además, que ni Morena ni el PAN ni el PRD ni otros partidos le dan el respaldo a Carlos Joaquín para ser embajador en Canadá. Es posible que la legisladora haya sondeado con toda la intención de escudarse con buena arma y, de paso, disfrutar la postergación de un aparente privilegio.