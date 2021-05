La revista inglesa The Economist publicó una contundente portada en la que señala al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el “falso mesías” que pone en peligro la democracia de México.

A través de la publicación, el medio asevera que el mandatario mexicano aplica “políticas ruinosas” por medios inadecuados, dividiendo al pueblo en dos bandos: los que lo apoyan, y los delincuentes y traidores a quienes culpa de los problemas en México.

El Falso Mesías: El texto de The Economist

En pleno proceso electoral, la publicación refiere que el desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes.

“Los votantes tienen la oportunidad de frenar a su presidente rechazando a su partido, Morena. No está claro si lo harán. La mayoría está insatisfecha con la forma en que se está administrando el país, pero el 61 por ciento aprueba al propio López Obrador”.

Declara la revista que a su favor, el presidente ha mantenido el gasto y la deuda bajo control, “por lo que la calificación crediticia de México se mantiene tolerablemente firme”.

Sobre la estrategia para combatir el Covid-19, consideró que fue lenta. Lo cual ha dejado, según sus cifras, 477 mil muertes, “una de las peores tasas del mundo”.

A decir de la publicación, los próximos tres años serán cruciales para determinar la profundidad y duración del “daño” que López Obrador le está haciendo a México y la democracia.

Además, llamó abiertamente a la población, “dado el riesgo”, a votar el próximo 6 de junio por el partido de oposición que esté en mejor posición para ganar. “Donde quiera que vivan” pues la oposición, en su conjunto, debe frenar al presidente.

Las “cualidades” populistas

de AMLO: The Economist

La revista inglesa The Economist señala al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como uno de los líderes populistas en América Latina, señalando las principales cualidades populistas de AMLO.

Reitera el medio que los objetivos de López Obrador podrían ser positivos: aumentar los ingresos, mejorar los servicios públicos, reducir la delincuencia y eliminar la corrupción.

Pero las críticas de que selecciona las políticas equivocadas para lograrlas, las implementa de forma inepta y trata de obstaculizar a cualquier institución que se interponga en su camino dando en el clavo.

Pretende representar la voluntad del pueblo

Intentando ser ostensiblemente austero desde que asumió el cargo, redujo a la mitad el salario presidencial y puso en venta el avión presidencial; vuela en clase turista.

Los pobres aplauden estos gestos. Pero al recortar su propio sueldo, también recortó el de los altos funcionarios; ningún empleado del gobierno puede ganar más que el jefe de Estado.

Sin embargo, muchos de los mejor calificados renunciaron.

«México estaba construyendo un servicio civil que era profesional y serio. Eso ahora se ha roto», dice Montserrat Ramiro, ex reguladora de Energía.

Asimismo, en lo que va del proceso electoral el primer mandatario ha presumido que las autoridades se comprometen a garantizar las elecciones libres y limpias en beneficio de la voluntad del pueblo.

Insulta a los opositores de forma vistosa

El predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, es un «adulador sin carácter, inmoral e imprevisible». A otros los ha llamado «aprendiz de carterista» o «reverendo ladrón».

En sus ruedas de prensa diarias, de dos a tres horas de duración, arremete contra personas, como los periodistas críticos. Algunos han recibido amenazas de muerte de sus partidarios.

De manera regular, el titular del Ejecutivo expresa un discurso presidencial a través de insultos a sus críticos y opositores, expresando así su descontento ante las críticas que recibe respecto a su administración.

Asimismo, el presidente López Obrador ha confesado sonriente que siente “gozo” cuando insulta a sus críticos y opositores, porque los considera hipócritas; contrastando esa actitud con el espíritu de la República, que considera que el presidente es un ciudadano “primero entre iguales” y gobernante de todos, no de una facción o partido.

Socava las instituciones

Cuando se plantean objeciones legales a uno de sus proyectos favoritos, convoca un referéndum. Elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado.

Cuando lo hace, declara que la gente ha hablado. Es una burla del Estado de Derecho.

Las instituciones de México son fuertes, pero pueden ceder ante el asalto sostenido de un fanático con apoyo popular.

No respeta la ley

El desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes“.

No está en la boleta; su único mandato de seis años expira en 2024. Pero la legislatura nacional está en juego, al igual que 15 de las 32 gobernaciones, la mayoría de las asambleas estatales y miles de puestos locales.

Tiene prohibido buscar la reelección, pero está tratando ilegalmente de extender el mandato de un juez amistoso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los críticos temen que quiera sentar un precedente para sí mismo.

Ignora la ciencia

Otra de las cualidades populistas de AMLO se ha enfatizado en el contexto de la crisis por la pandemia de Covid-19, pues uno de los jefes de estado que se empeña en minimizar la gravedad de la pandemia, ignorando a la ciencia a los expertos que implementan intervenciones de salud críticas como el distanciamiento social y los cubrebocas.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, con 9.2 por ciento de sus pacientes con Covid-19 muriendo a causa de la enfermedad, México tiene la tasa de letalidad más alta del mundo.

Estimaciones recientes muestran que probablemente ha sufrido 617 mil muertes, a la par de Estados Unidos e India, ambos países con poblaciones mucho más grandes.

Al principio, AMLO se resistió a los llamados para promulgar un bloqueo en todo el país y continuó realizando mítines en todo el país antes de que finalmente, el 23 de marzo de 2020, México entró a confinamiento por dos meses. Con frecuencia se negó a usar cubrebocas.

EU rebaja la calificación de la

seguridad aérea de México

El gobierno estadounidense bajó la calificación de seguridad aérea de México, una medida que impide a las compañías aéreas mexicanas sumar nuevos vuelos a Estados Unidos y limita la capacidad de las aerolíneas para llevar a cabo acuerdos comerciales, confirmó un funcionario estadounidense esta mañana.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que a partir de este martes México bajó de categoría 1 a 2 por no cumplir con los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En el 2010 ocurrió la misma situación y México tardó cuatro meses en volver al nivel 1.

Como resultado de la nueva degradación, las aerolíneas mexicanas pueden continuar con sus operaciones actuales hacia Estados Unidos, pero se les prohíben nuevos servicios y rutas, además, las firmas estadounidenses no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México.

En un comunicado emitido este martes, previo al anuncio oficial, Volaris, la empresa con mayor actividad en México, explicó que como parte del programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA, por sus siglas en inglés), la FAA audita periódicamente a las autoridades aeronáuticas pares para determinar si sus programas de supervisión cumplen con los anexos de la OACI y que la decisión se trata de un asunto que concierne a las agencias regulatorias en México y Estados Unidos (la FAA y la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC).

“La operación desde y hacia Estados Unidos está asegurada, excepto por el código compartido con Frontier, el cual representa únicamente el 0.4% del índice de ocupación de nuestros vuelos. En caso de su eventual suspensión, Volaris protegerá a sus clientes para que puedan efectuar sus vuelos sin cambio alguno”, precisó la empresa dirigida por Enrique Beltranena.

¿Qué pasó?

En su notificación a México, la FAA dijo que hizo una evaluación a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de octubre del 2020 a febrero del 2021 y se identificaron áreas de incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad establecidos por la OACI.

“Una calificación de categoría 2 significa que las leyes o regulaciones del país carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad, o que la autoridad de aviación civil carece de una o más áreas, como experiencia técnica, personal capacitado, antecedentes mantenimiento, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad”, se detalló.

Por lo pronto, la autoridad de Estados Unidos manifestó su compromiso para ayudar a la autoridad aeronáutica mexicana a mejorar su sistema de supervisión de la seguridad operacional para volver a un nivel donde cumpla con los estándares de la OACI.

Más temprano Delta Air Lines dijo que se verá obligada a retirar sus códigos en los vuelos de su socio Aeroméxico si se confirma la esperada rebaja de la calificación de seguridad aérea de México por parte del gobierno de Estados Unidos, dijo un ejecutivo en una conferencia este lunes.

La planeada rebaja, de la que informó Reuters el viernes, también restringiría la capacidad de Aeroméxico para crecer en Estados Unidos, pero tendría poco impacto general en los clientes de Delta, dijo su presidente, Glen Hauenstein, en una conferencia de Wolfe Research.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos no debería rebajar la calificación de la seguridad aérea de México porque se han cumplido con todos los requisitos, y consideró que, en caso de que fuera así, no afectaría a las aerolíneas locales.

(Con información de Reuters)

“Al buen entendedor, pocas palabras”

Y ya que hablamos de aviones, se ha sabido de cierta información en la cual “se dice que” este señor había puesto a un capitán “de tercera” como director de Aeronáutica Civil y que desde hace tres años a la fecha se suspendieron todos los controles médicos y los de entrenamiento, en su entidad de vuelo, de todos los pilotos mexicanos y esta es la razón por la cual ahora la Aeronáutica americana canceló el nivel de operación de todas las líneas aéreas y por lo que ahora no se pueden hacer vuelos a Estados Unidos con conexión a Europa y el gobierno de Biden está pensando en cerrar la frontera a pilotos y líneas aéreas mexicanas ya que no cumplen con el estándar de seguridad que se requiere en vuelos internacionales.

Y ya las aerolíneas extranjeras dieron instrucciones a las empresas que trabajan estos países para que no vuelen ni hagan ningún plan de vuelo que considere el aterrizaje en el aeropuerto de México, en el cual se han “robado” la tierra ya que no le han pagado a los propietarios de éstas.. y con todo esto, seguimos con más de lo mismo.

Esto nos demuestra que cuando los políticos nacen en una maceta nunca pasan del corredor, porque es inexplicable que un señor que nunca ha operado ningún negocio, ni tampoco ha administrado ninguna empresa, pueda llevar a cabo un buen manejo de la economía de un país.

Si a este señor se le entregará un carrito de helados seguramente lo quebraría, esa es la triste realidad que estamos viendo en este país ya que por otra parte tanto la inversión extranjera como la inversión de empresarios, quienes solo se han dedicado a “lamerle” las manos a cierto personaje y a ignorar a las instituciones, estás han formado una “asociación delictuosa” la cual para ellos es más importante que la república y las instituciones que la forman.

Recordemos cuando el presidente de México, Benito Juárez desterró al llamado “Emperador de México”, el cual había sido impuesto por Napoleón III, cuando se resistió a abandonar el país fue fusilado por ir en contra de los principios de la república.

¿Quién, nos está costando

más a los mexicanos?

Es importante que la gente vea este cuadro el cual refleja claramente que este señor ha gastado trescientos por ciento más que los otros, en caprichos viscerales.

Es necesario recordar las palabras de Joseph de Maistre, quien sostuvo que “cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece”, o lo que dijo José Martí, “Pueblo que soporta a un tirano, lo merece” o como lo mencionó en su momento Don Emilio Portes Gil, quien dijo que “los errores en política eran como crímenes de guerra”, y es precisamente con este concepto que deberíamos de juzgar a este señor por los 700 mil muertos que se dieron por causa de su falta de capacidad, tanto del equipo que trabaja con él, como por su paranoica terquedad.

Piensa mal y acertarás

“La voz populi” marca que los fondos de jubilación del Ejército ya fueron ocupados por este desequilibrado ser y ahora “se rumora” que también quiere ir sobre los fondos del Banco Nacional de México, pero es importante recalcar que estas instituciones deben tener una autonomía respetada al cien por ciento.

Estamos a muy pocos días de que los mexicanos salgan a votar y por ello queremos hacer hincapié en que entiendan que el derecho al voto fue obtenido a través del sistema democrático y republicano que nos rige, por lo que es importante ejercerlo tanto para el bienestar del país como para el del pueblo mexicano.

Las instituciones son las que permitieron que estos hombres “sin nombre”, hayan podido llegar al poder y donde han dejado muy claro su falta de respeto hacia las instituciones así como también la continua obstrucción al cumplimiento de la justicia.

A todos los que venimos de familias de militares nos da pena ajena y mucha tristeza ver como el Ejército se somete a un “primer comandante” que cada vez más demuestra una grave desubicación racional.

Que no se les olvide a las fuerzas armadas cuando hicieron el juramento a la patria, donde se señala claramente que “la patria es primero, la república y la constitución”.

El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio, y que anteponga al interés personal, la Soberanía de la Nación, la Lealtad a las Instituciones y el Honor del Ejército.

Es por ello que no entendemos cómo a un señor que está destruyendo al país le sigan brindando lealtad a sus mentiras y a su obstrucción a la misma justicia que ellos juraron respetar, siempre luchando por la independencia.

Hermano de AMLO recibió crédito millonario por parte del gobierno: Loret de Mola

El periodista reveló que José Ramiro López Obrador recibió en abril de 2019 un crédito por casi dos millones de pesos a través de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario

El periodista Carlos Loret de Mola reveló que uno de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha beneficiado de los programas sociales y de la banca de desarrollo rural del gobierno federal para fortalecer sus negocios ganaderos en Chiapas y Tabasco.

Según la información publicada por el periodista, José Ramiro López Obrador recibió en abril de 2019 un crédito por un millón 771 mil pesos, el cual fue otorgado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el banco gubernamental que apoya a campesinos y pequeños productores vinculados con la ganadería.

“Pepín”, como se le conoce al hermano de AMLO, obtuvo el préstamo cuando era subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos del Gobierno de Tabasco, en la administración del gobernador Adán Augusto López Hernández.

Asimismo, “Pepín” ha sido beneficiado en otros programas sociales, como los subsidios del programa de aseguramiento agropecuario que tiene Agroasemex que obtuvo en 2019 y 2020.

“En su última declaración patrimonial, presentada el 31 de diciembre de 2020 a la Secretaría de la Función Pública de Tabasco, José Ramiro López Obrador no publicó sus créditos y bienes, con el argumento de que son datos confidenciales”, señaló Loret de Mola en la columna publicada en varios medios nacionales.

Además, en 2019 y 2020 recibió recursos presupuestales para financiar una parte del seguro que tiene contratado para su ganado en Palenque, Chiapas, y en Macuspana, Tabasco.

Según menciona Loret de Mola, en los dos últimos años el negocio del hermano de AMLO ha ido al alza, pues cada vez asegura más cabezas de ganado, que en promedio, cada una, vale 17 mil pesos; ante esto, su patrimonio agropecuario rebasaría los cinco millones de pesos.

En la actualidad, José Ramiro López Obrador es coordinador general de campaña de Marcos Rosendo Medina, candidato de Morena a una diputación federal por el Distrito I, que abarca Macuspana y otros cuatro municipios de Tabasco.

No es la primera vez que Loret de Mola hace alguna revelación polémica sobre la familia de AMLO.

El año pasado, publicó en su portal LatinUs un video donde se ve a Pío López Obrador, recibiendo paquetes de dinero en efectivo para reforzar la operación del partido Morena en Chiapas, con miras a la elección de 2018.

En este caso es válido mencionar que resulta incómoda la aprobación de un crédito solicitado por el oportunista hermanito del innombrable, sería bueno que dijera cuánto, cómo, porqué y cuanto pagará de intereses por la cantidad que solicitó, ya que si él obtuvo este tipo de crédito, sería bueno que también este tipo de privilegios se los concedieran a muchos mexicanos que realmente lo necesitan y en la misma igualdad de circunstancias que a este señor se le otorgó. “O todos coludos, o todos rabones”, así debe ser.

“La justicia estadounidense no ceja: Bartlett, involucrado en el caso Camarena”

“Si Manuel Bartlett Díaz ingresara a Estados Unidos sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, dicen funcionarios del Departamento de Justicia de ese país.”

“Fragmentos de un expediente oficial del caso de Enrique Camarena –agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado en febrero de 1985– recogen lo dicho por testigos protegidos que señalan a Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación en aquel momento y actual director de la CFE, como participante en reuniones con narcos antes y después de que dicho crimen se llevara a cabo. Debido a que ese caso sigue abierto, si Bartlett viaja a Estados Unidos podría ser detenido y sometido a un interrogatorio, coinciden funcionarios del Departamento de Justicia de ese país”.

“WASHINGTON (Proceso).– Si Manuel Bartlett Díaz ingresara a territorio de Estados Unidos sería inmediatamente detenido para ser interrogado por el caso del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, dicen funcionarios del Departamento de Justicia de ese país”.

““Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto”, dice tajante a Proceso uno de los funcionarios estadounidenses.”



““El señor Bartlett sabe que su nombre ha sido mencionado durante las décadas que lleva esta investigación en curso del caso Camarena y por eso tendría que declarar ante un Gran Jurado”, agrega otro funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.”

“Camarena, agente de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, y asesinado dos días después por pistoleros y ex policías judiciales del estado bajo las órdenes de un grupo de narcotraficantes encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, quienes a su vez se encontraban presuntamente coludidos con autoridades federales y estatales, como ha publicado Proceso en diversas ediciones (1928, 1940, 1953, 1955 y 1975, entre otras).”

“Los funcionarios del Departamento de Justicia –quienes por tratarse de una investigación en curso piden el anonimato–, dicen que varios “testigos protegidos” que llevan años colaborando en el caso han insistido en mencionar a Bartlett”.

““(Bartlett Díaz) tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos que, incluso entre ellos no se conocen, insisten en involucrarlo en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, sostiene uno de los dos funcionarios entrevistados.”

“Los documentos del caso mencionan al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como participante en reuniones con narcos y funcionarios antes del secuestro y después del asesinato de Camarena.”

“Fragmento del reportaje publicado en la edición 2325 de la revista Proceso.“

Estamos viendo que el señor Bartlett tiene todavía asuntos pendientes por aclarar y principalmente con la DEA por el asesinato de Enrique Camarena y mientras no se presente ante las leyes se puede considerar como un prófugo de la justicia.

Tiene que aclarar cuál era su relación con un agente federal ya que esto demuestra que es una persona peligrosa ya que están saliendo otras acusaciones en contra de él y hasta que no quede aclarado este precedente este señor viene siendo un delincuente el cual no debería estar ejerciendo funciones ministeriales.

Es mejor prevenir que lamentar

Es lamentable ver que todo tipo de estructuras y construcciones que ha hecho el gobierno para beneficio de los mexicanos este dando como resultado la muerte de muchos de ellos, esto debido a la falta de atención y mantenimiento por parte de los responsables de estas.

Y eso lo acabamos de ver recientemente en el terrible accidente ocurrido en la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, es ahí donde nos preguntamos porque se tienen que esperar a que ocurra una tragedia como esta para entonces actuar e investigar donde estuvo la falla.

Es importante que recuerden que siempre “será mejor prevenir que lamentar”, necesitamos que haya un responsable de vigilar el buen estado y servicio de todos los puentes, túneles, viaductos, calles y construcciones que existen en nuestro país para evitar que ocurran este tipo de accidentes.

Los mexicanos pagamos impuestos y estos deben estar trabajando para el beneficio de todos y no sólo para llegar a los bolsillos de unos cuantos.

A continuación publicamos algunas imágenes de los lugares donde hace falta una revisión por parte de los encargados de estos para que vean las condiciones en que se encuentra y si es viable seguir utilizándolos sin que represente ningún peligro para nadie.

Con todas las fracturas que tienen todos estos puentes deberían de cancelarse inmediatamente el uso de todas las rutas y cerrarse por inseguras, sería bueno ver quien resulta ser el responsable de todas estas fallas ya que estos hechos se califican como homicidio doloso y los culpables deben de responsabilizarse de sus acciones ya que corre peligro muchísima gente.

Eso demuestra un abuso de poder y una violación, porque al no cumplir con las investigaciones pertinentes que revelen que las autoridades si están trabajando en estos hechos, esto sería como una obstrucción a la justicia, por ello es importante que recuerden que nadie debe estar por arriba de la ley.

Y sigue la mata dando

Este viernes se fracturó la losa en la zona cero del accidente ocurrido en la línea 12 del metro, dicha estructura estaba siendo removida por 7 trabajadores cuando de pronto se partió en dos por lo que alrededor de 6 trabajadores se deslizaron a manera de resbaladilla sobre esta loza, este suceso dejó como resultado que tres trabajadores salieran lesionados.



Sospechosa “asociación delictuosa” entre peritos y sindicatos de taxistas en Quintana Roo

Recientemente en Quintana Roo, se han estados dando casos en los cuales, ya es semanalmente, que las “combis” se estrellan, chocan y nunca resultan ser los responsables de estos hechos, es por ello que se pide a las autoridades su intervención en cuanto a la impartición de justicia y con respecto a las leyes de tránsito ya que todo buen conductor sabe perfectamente que el que pega, es el culpable y por lo tanto es quien tiene que responder por sus actos.

Ojalá y se vea la intervención de las autoridades porque de otra manera se puede pensar que existe una “sospechosa asociación delictuosa” entre funcionarios y conductores del servicio de transporte público.

