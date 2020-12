El fue William, joven hallado sin vida en inmediaciones del hotel Planet Hollywood Cancún

Debido a los despidos en el sector turístico de Cancún, ocasionados por la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, William un joven de 20 años de edad consiguió un empleo en la construcción para, después de un día de trabajo, desaparecer y ser hallado sin vida en Isla Blanca.

“A él, eso de las obras no le gustaba, pero mi hijo llegó allá por la necesidad que causó la pandemia. No le gustaba, no era de eso. Me decía ‘mamá, cuídate mucho, ¿dónde andas?, ¿estás trabajando?’ Nunca pensé que mi hijo fuera a acabar así”, refirió Margarita, quien confirmó que una de las cuatro osamentas halladas en aquella zona del municipio de Isla Mujeres es de su hijo, de quien no supieron nada desde el pasado 15 de septiembre.