El INAI ha servido, ¡y mucho!

Cuesta mucho trabajo entender que Leo Zuckermann, normalmente tan pensante, en su texto de este lunes, en Excélsior, "¿De verdad ha servido el INAI?", haya tenido el desatino de hacer malabares y piruetas inverosímiles, prodigiosas, con tal de racionalizar la barbaridad expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: da lo mismo que exista o no el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o, peor, que no sirve para nada.

Zuckermann describe al INAI como un "elefante burocrático que ya aporta poco a la rendición de cuentas… Cierto: el órgano autónomo fue intencionalmente diezmado al vetar López a dos consejeros que nombró el Senado, imposibilitándolo, por falta de quórum legal para tomar resoluciones, pero eso fue culpa del presidente.

El gamberro secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al explicar a senadores del Morena (citamos, ad litteram, de Animal Político), que "la instrucción de no nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un audio revelado por el sitio LatinUs.

"En el audio, el secretario dice a los senadores que el presidente considera que lo más conveniente es que el proceso de designación no continúe.

“Me dijo, y aquí se los comento a todos ustedes: ‘Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse’. Ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del Instituto, y la respuesta es la misma, estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia por (sic) que se nombre (a los comisionados) en estos momentos', dice López Hernández en el audio".

Más cínica no puede ser la postura, y no podemos creer que Zuckermann no haya conocido esa información, por lo que su columna es un juego de abalorios y prestidigitaciones para justificar el injustificable golpe a la democracia del país —uno más—, pues la transparencia es un elemento sine qua non para que un país pueda llamarse o ser llamado democrático. Dice el comentarista:

"En eso tiene razón Andrés Manuel López Obrador. Desde su creación en 2003, México sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo a Transparencia Internacional. En la última medición de 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, nuestro país aparece en el lugar 124 de 180, empatado con Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Ahí hemos permanecido más o menos desde el sexenio de Vicente Fox en que se estableció el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)".

El argumento parece sólido, pero es una falacia, pues sería tanto como afirmar que si al fin y al cabo siempre salimos como muy competitivos, casi campeones en corrupción, pues ya mejor ni preocuparnos. Lo que sí hay que reconocer, es que la información de Zuckerman es clara, precisa y correcta —una magnífica semblanza del IFAI-INAI, que por lo menos el de la letra guardará como referencia constante—.

Mas queda prístinamente claro que la verdadera intención de López no tiene que ver con adelgazar a la burocracia o cuidar el dinero de los mexicanos, como lo reveló con alarde de estolidez el jefe de la política interior del país: se trata de mantener una opacidad que se ha vuelto legendaria —más del 80 por ciento de los contratos son por asignación directa, amén de los incrementos exorbitantes en las faraónicas obras mañosamente mal presupuestadas de la Cuarta Transformación— y que tanto irrita al mandatario cuando se cuela, a veces gracias al IFAI, un rayo de transparencia y su gobierno —ese del "rayito de esperanza", by the way— queda exhibido como tan corrupto o más que los anteriores.

Es cierto: la corrupción generalizada en la construcción del desértico Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles —la misma cancelación del AICM de Texcoco fue en extremo costosa y corrupta—, los enormes sobre costos no licitados del mismo AIFA, la Refinería Olmeca de Dos Bocas, y el Tren Maya —que compra grava antillana para apoyar a los hermanos cubanos… ¡expoliando a los mexicanos!, la Casa Gris del inmenso cachorro López Beltrán, los contratos inverosímiles de la prima Felipa Obrador y sus conglomerados con Pemex —que ya ha rechazado la justicia federal, dando cuenta de su corrupción—, Segalmex y tantos más, son contratiempos para López que facilitó el INAI, cuál es su función, pero La Casa Blanca, la Estafa Maestra, la Estela de Luz, la refinería fantasma de Tula, son casos en que la institución que la Cuarta Transformación pretende poner en un "impasse", fueron golpes a los actos corruptos y opacos de los gobiernos anteriores, que permitieron a López alzarse con la presidencia fundado en el ya inverosímil discurso de la honestidad.

El INAI tampoco debiera tocarse, sino fortalecerse.