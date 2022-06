El juego del Verde

Una idea punzante sobre el Verde Ecologista corre por la órbita de la 4T: “es un partido voraz que pretende todo”. Se refieren a la forma polémica en que logró más de 105 mil votos, con lo cual se convirtió en la segunda fuerza política estatal; la victoria de Susana Hurtado frente a Ricardo Velazco, uno de los referentes morenistas en el distrito 2, y el supuesto apuro por asumir la suplencia en Benito Juárez. La pregunta es obvia: ¿hace bien o mal?

La manera en que ganó tantos votos es cuestionable, pero en política se llama “operación electoral” el día de la jornada, con una estrategia preparada durante meses. Lo han hecho otros partidos. No es ajeno ni sorpresivo. Un grupo mayoritario de Morena, sin embargo, ha defendido a capa y espada la relación con su aliado, aun cuando muchos líderes no terminan de aceptarlo. El resultado debió preverse.

Los inconformes argumentan que así se le da la razón al doctor Pech, a Rafa Marín y muchos más, quienes no querían mantener el acuerdo. Decían que Morena podía ganar solo. Incluso, por estas horas siguen protestando porque no aceptan un “cogobierno”. Lo cierto es que Mara Lezama arrasó, gracias también, a los sufragios que aportó el partido del Tucán.

Lo del distrito 2 sigue dando vuelta en la cabeza de los morenos puros. Perdió Morena donde no fueron aliados y ello desnuda diversas situaciones. Contado de manera coloquial: le comió el mandado. La derrota en las urnas (aunque Velazco entró finalmente por la vía plurinominal) no es culpa del Verde sino de Morena. No encontrarán culpables afuera si están escondidos adentro.

Respecto de la suplencia en Cancún, la ley no admite más interpretaciones, así es que la tendrá desde los próximos días y hasta 2024, año de comicios para la presidencia de la república, nuevamente el Congreso local y los 11 ayuntamientos. Es lógico que el Verde busque Benito Juárez, como seguramente intentará repetir en Puerto Morelos, e inclusive pretenderá Cozumel y Solidaridad.

Va la pregunta otra vez: ¿hace bien o mal? Todo partido necesita ganar espacios. Esa es la regla de oro en la política. El problema lo tienen los demás que solo miran, aceptan a regañadientes o ya no se sienten los únicos con un poder creciente.

Así le pasó al PRI y después al PAN. ¿Le pasará a Morena? No por ahora. El partido que fundó el presidente López Obrador arrasa con casi todo más allá de Quintana Roo y el éxito le es casi exclusivo. En el estado, eso sí, la dinámica podría ser distinta al resto.