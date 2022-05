El maestro es un doctor

En el desarrollo de mis funciones docentes hay una reflexión que siempre me ha acompañado y que no dejo de repetirme en los momentos complejos cuando parece que nuestro trabajo rema contra corriente pareciendo no haber respuesta que permita mejorar todo lo que sucede alrededor de nuestra acción profesional.

Este texto reflexivo que encontré leyendo en algún material educativo relacionaba la función del doctor y el maestro haciendo referencia a las similitudes que tienen ambas, pero explicaba que así como el objetivo principal que tiene un médico en su deber de prevenir, cuidar, curar, sanar y tomar decisiones en medida de su conocimiento, experiencia, responsabilidad y ética, procurando sobre cualquier circunstancia el cuidado y respeto a la vida, de esta misma manera se representa la labor del maestro y la maestra, es decir, éstos tienen la honrosa responsabilidad de procurar el cuidado en el desarrollo intelectual de las niñas, niños y adolescentes, es decir la enseñanza ocupa el lugar de la curación, en un sentido de sanación el profesor interviene para prevenir y actuar en todo aquello que implique cualquier padecimiento (rezago o déficit en el aprendizaje de habilidades y conocimientos) todo esto a través de un acertado diagnóstico del estado de salud para procurarle los medicamentos y tratamientos adecuados (pedagogía y didáctica), además de atenderlo como un paciente al que estamos obligados a cuidar en el aspecto más humano, su vitalidad va a depender del compromiso para solucionar cualquier estado crítico, un ejemplo muy claro fue todo aquello que se realizó durante la pandemia para evitar que la educación en su conjunto se paralizara.

Con todo esto afirmo que estas dos profesiones son tan imprescindibles para el ser humano, en donde además de realizarse un trabajo práctico también se involucran valores y actitudes como la honradez, honestidad, responsabilidad, empatía, humildad, prudencia, profesionalismo, compromiso individual y social. Por esta razón y en conmemoración del día del maestro y la maestra celebrado el 15 de mayo, retomo esta analogía como un reconocimiento al ejercicio que las y los maestros de México realizan diariamente en beneficio de la formación de la niñez y juventud, procurando por encima de cualquier obstáculo su compromiso con la educación, así, el maestro se convierte en doctor también al contribuir a sanar los males que aquejan a nuestras sociedades, actuando como un buen médico que reconoce su valor y responsabilidad para la humanidad.