El MC, en resistencia

“La verdadera oposición está en Movimiento Ciudadano”, presumió el senador José Luis Pech la semana pasada cuando reapareció públicamente tras la derrota de junio. Criticó a los demás partidos “que se hunden como el Titanic” y validó los dichos de su dirigencia estatal sobre que el MC es la segunda fuerza política porque crece solo desde 2019 y los otros en coalición, en referencia al PVEM, aliado de Morena.

El golpe mediático -que sí tuvo resonancia- se dio en un contexto bien aprovechado: por esos días el gobernador Carlos Joaquín se desvinculaba con el PAN –y de paso con el PRD– casi definitivamente, partidos hoy a la deriva por falta de liderazgo y proyecto convincente. Por su lado, el PRI aún no reacciona, salvo declaraciones aisladas y dispersas de ciertos personajes todavía con presencia. El tricolor, que aspiraba en campaña convertirse en la “oposición a todo” (al gobierno estatal y a la 4T), no está en condiciones de hacerlo. ¿Cómo pinta el MC?

Durante la visita del delegado nacional, Jacobo Cheja, el senador quintanarroense, un ex de Morena y ex del PRI, aclaró que no ha tenido contacto con la gobernadora electa Mara Lezama; juzgó al gobierno estatal; reiteró su pertenencia a la bancada MC, y avisó que no hará alianza con PAN, PRI y PRD en 2024, con una elección presidencial y en el legislativo federal, más los 11 ayuntamientos y el Congreso en Quintana Roo.

En apariencia ya es la oposición a todo. El PRI lo ve desde el sótano. El PAN entrará en septiembre en una fase evaluativa cuando pase de ser gobierno a opositor disminuido. El PRD casi pierde el registro. Y no hay más. El 13% de los votos “naranjas” obtenidos en junio fue la mejor elección nacional para el partido, que se presenta como la tercera vía en el ámbito nacional con Jalisco y Nuevo León como puntales.

A mirar de cerca lo que harán en MC, que deja la puerta abierta al taquillero Roberto Palazuelos y a otros personajes desencantados de las fuerzas políticas acorraladas y que han ido de fracaso en fracaso. En la presente etapa de iniciación al proyecto 2024, marca una ruta que no deja indiferente al sistema político local.

¿Le alcanzará para competir con la multiganadora 4T? Una pregunta sin respuesta completa por estas fechas. Mucho de lo que pase, incluso en la oposición, tendrá contestación al interior de Morena, en los últimos meses del presidente López Obrador y en la sucesión que arrancó informalmente en el partido mayoritario.