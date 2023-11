El PAN habría cedido al PRD decisión sobre candidaturas en Quintana Roo

Que para la elección del 2024, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) le habría cedido al de la Revolución Democrática (PRD), la toma de decisiones sobre la postulación de candidatos a los distintos cargos de elección popular, y saca las manos de Quintana Roo, a excepción del municipio de Solidaridad y el Distrito 04 federal ubicado en Cancún.

En ese escenario, de ser real, resulta muy peligroso para los partidos que conforman el mencionado Frente, y habría acuerdos para la postulación de candidatos solo entre el sol azteca y el Revolucionario Institucional (PRI), ya que el PAN nacional, dicen al interior de ese partido, se ha distanciado de la dirigencia estatal por diferencias políticas.

Y es que la clara división al interior del albiazul no es un secreto de estado, por un lado está el grupo que respalda a la presidenta Reyna Tamayo, y por otro los que manejaron a ese partido en el sexenio pasado, todos enfrentados por las candidaturas.

Ante tal situación, el PAN nacional se haría a un lado y buscaría que no sean sus siglas las destrozadas, al menos en lo local, en las próximas elecciones en donde Morena y aliados prevén carro completo.

En ese estira y afloja se encuentran los partidos de oposición a Morena y aliados, y ya están a menos de dos meses para el inicio del proceso electoral local y en pleno proceso electoral federal.

Por lo que se refiere al Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que encabezaría la fórmula para la senaduría, pasa por su peor momento al no contar con diputado local, tener suspendida la entrega de sus prerrogativas, las cuales vale decir que corresponden como si fuera un partido de reciente creación y no llegan ni a cien mil pesos mensuales, y no cuenta con cuadros posicionados rumbo al 2024.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ese organismo político están abocados a crecer en la medida de lo posible y mantener el registro, en vista que en el proceso de junio próximo no tienen posibilidad de ganar espacios de mayoría relativa y trabajan por las plurinominales.

Así las cosas para la oposición a la 4T rumbo a las elecciones de junio próximo, en el cual si bien se renuevan todos los cargos de elección popular, a excepción de la gubernatura en Quintana Roo, todo indica serán meramente espectadores. Hasta la próxima.