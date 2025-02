El periplo de volverse viejo (III)

Continuando con el tema del envejecimiento y los retos laborales, económicos y sociales que enfrentan las personas mayores de sesenta años, se dice que los viejos son conservadores y, por lo mismo, inclinan las votaciones sin considerar los intereses de los más jóvenes. La solución es que se les restrinja el voto o incluso que se les quite (como sucede con los niños, que no tienen ese derecho porque se supone que no tienen las condiciones para ejercerlo de manera responsable). Se dice que unos pocos viejos acumulan demasiado capital que no se puede usar para beneficio de la sociedad.

La solución es que se les arrebate el control de sus bienes para que los más jóvenes hagan mejor uso de ellos (aquí también hay una analogía con los niños, que no pueden tomar decisiones acerca de sus bienes).

Se dice que la mayoría de los viejos ya no producen riqueza. Son una carga financiera para el resto de la sociedad. La solución es que se les corten sus pensiones hasta que lleguen al nivel mínimo de sobrevivencia. Lo mismo sucede con los servicios médicos. La solución es que los más jóvenes tengan preferencia sobre los ancianos cuando haya recursos limitados. Por ejemplo, si sólo hubiera una cama de hospital, se le debería dar a un adolescente en vez de a un nonagenario. Se dice que los viejos no sólo son una carga para el Estado sino para las familias. No es justo, se afirma, que los hijos o los nietos tengan que ocuparse de los padres o los abuelos durante décadas. El tiempo y el esfuerzo que consume el cuidado de los viejos debería distribuirse de manera equitativa. Una solución es que se les recluya en asilos públicos o privados (he aquí el primer argumento a favor de la segregación).

Se dice que los viejos son tontos, atrasados, obstinados, lentos. Son molestos. Son una carga emocional, una carga de tiempo, una carga de dinero, una carga de atención. Nadie quiere acarrear ese bulto. No lo merecemos. Por eso mismo, se diría, hay que enviar lejos a los ancianos, para que nosotros, los más jóvenes, los adultos con plenas facultades, podamos realizarnos, vivir a nuestras anchas, ser felices (he aquí otra versión del argumento a favor de la segregación). Por último. Se dice que vivir de más es un mal. Los viejos deberían suicidarse o, por lo menos, dejarse morir. La sociedad debería promover la eutanasia como solución.

El razonamiento es el siguiente: el viejo terco que decide seguir viviendo es un egoísta, porque consume recursos que podrían utilizar otros integrantes de la sociedad. Los viejos deberían ser solidarios con los demás y acabar con su vida, sobre todo, cuando han perdido su capacidad de seguir produciendo, creando o contribuyendo. Es así que llegamos al último nivel de proceso de deshumanización, el que trata a los ancianos como un lastre del que se debe desprender el resto de la sociedad.

Una pregunta que ha de plantearse ante este escenario es la de por qué los jóvenes y los adultos no hacen nada para cambiar el sistema que discrimina, segrega y elimina a los ancianos si ellos también serán víctimas de ese mecanismo cruel cuando sean viejos.

¿Acaso creen que al llegar a la vejez se salvarán de esos males? ¿O creen que tienen que aprovecharse de los beneficios del sistema mientras sean jóvenes o maduros? ¿Y por qué los ancianos que tienen poder político y económico no encabezan una rebelión en contra del régimen injusto que impera sobre la mayoría de los ancianos ¿Cuál es la racionalidad detrás de esta conducta?

Y eso de que los viejos no consumen, es una falacia, ellos ya son dueños de su casa, de su auto, ya no pagan la escuela de sus hijos, tienen liquidez y muchos de ellos siguen teniendo una vida económica productiva. La semana entrante, en la próxima entrega, abordaré el tema de La economía plateada.