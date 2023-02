El plan más tenso

El miércoles inició el segundo periodo ordinario de sesiones en San Lázaro. La primera polémica fue sobre la escolta armada del Ejército en el tradicional acto de honores a los símbolos patrios. Pero la gran polémica será, sin duda, el seguimiento político-legal al llamado Plan B de la reforma electoral que, si bien está en la cancha del Senado, tiene ya repercusiones en todo el país y en distintos ámbitos.

Dos Comisiones del Senado debieran descongelar el Plan B la próxima semana, cuando analizarán el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo demás "está a salvo" aseguran en el oficialismo. El citado artículo contenía la llamada “cláusula de vida eterna” y fue eliminada en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que ahora senadoras y senadores solamente analizarán si ratifican o rechazan esa decisión tomada en la Cámara baja a mediados de diciembre.

La cláusula fue impulsada por Verde y PT, los dos aliados legislativos de Morena, como una forma de asegurarse la subsistencia mediante la transferencia o distribución de votos. En vista de que en la Cámara baja no la contempló (pese a mesas de negociación y presiones), ahora el Senado debe analizar si rectifica y la incluye, o no. Ya han dicho que respaldarán la decisión de la Cámara de Diputados, pero no se sabe con certeza, porque este Plan B está en manos de Ricardo Monreal, el senador morenista que difiere públicamente con mucho de la agenda de la 4T y que en Quintana Roo tiene como aliada, por cierto, a Marybel Villegas.

El asunto de fondo es que, según distintas versiones, el pacto entre Morena y sus aliados podría peligrar por dicho tema. Y en manos de Monreal (quien ya anunció que no cree en las encuestas para la presidencial), algunos advierten un peligro mayor. Es decir: si Morena no garantiza con una corrección la subsistencia a sus dos aliados en el Congreso de la Unión, ¿es posible que la coalición Juntos Hacemos Historia se rompa? No pocos suponen que fue una de las motivaciones para que sucediera así en Coahuila, donde habrá elecciones este año.

¿Es posible una fractura en Quintana Roo y que en ciertos municipios y distritos el Verde compita sin Morena como pasó en el distrito 2 en junio pasado? El estado es un bastión nacional del Verde, por lo que no sorprendería que salgan a reivindicar su crecimiento.

Son preguntas que comienzan a aparecer. A esperar los siguientes días, que serán intensos y de ríspidos acuerdos.