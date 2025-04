El que mal actúa, mal acaba

Es importante tomar en cuenta lo que marca la ley y lo que viene, esto derivado de las acciones que han tomado los últimos gobiernos de México, ya que por el momento el futuro no existe, y mientras sigan este tipo de acciones, esto no va a cambiar, principalmente por la no acción de hacer respetar el Estado de Derecho y la Constitución.

Lo único que seguimos viendo es como están enterrando al país, a sus principios y a sus instituciones, y esto es algo que realmente da pena ajena, ya que no vemos ningún cambio, ninguna acción y ninguna reacción, para sacarlo del hoyo en el que lo están metiendo.

Es una dictadura la que estamos viendo, que no tiene fin y ahí está la realidad, ahora los mexicanos o se despiertan, o toman medidas correctivas, o pronto los veremos lamiéndole el… las botas a los morenistas, es difícil ver la negativa actuación de estos nuevos delincuentes, en fin.

En otro tema, es importante mención que la guerra en Ucrania por el momento va a tener un día de asueto este Domingo de Ramos, y esto es un buen comienzo, lo importante son los hechos, no los dichos, por lo que aquí seguimos esperando que pronto lleguen a un acuerdo para que puedan vivir tranquilos y en paz, ya que realmente el pueblo ucraniano es el que por el momento más ha sufrido.

Y a todas las gentes que han entrado a Estados Unidos, con la idea del sueño dorado, o el sueño americano, si no están legalmente registrados, no van a tener la oportunidad de entrar a ese país para trabajar, ni para lograr una visa, pero seguramente Morena les va a sacar “un pase”, para que puedan irse a trabajar a Cuba y acompañar al nuevo residente, de quien “se dice” ya le están construyendo una casa, una mansión, en la Isla Margarita, para él y sus hijos.

Y por la cantidad de dinero que ha significado “la ayuda” o “apoyo” a Cuba, es importante mencionar que en este caso, el único que paga “los platos rotos”, es el pueblo de México, y realmente esto no puede ser aceptable, ya no puede ser posible que sigan haciendo su cuarta tranza, ya es hora que actuar, conforme a las leyes y al Estado de Derecho.

Recordemos que “el que la hace, la paga”, y el pueblo cubano en algún momento y de alguna manera, tendrá que pagar todo lo que ha sido negativo, al igual que el señor López Obrador y sus familias.

El fin se acerca y todas las mentiras saldrán pronto, al igual que la falacia en la que han vivido y pretenden vivir.

El “apoyo” de México a Cuba, tiene grandes repercusiones

La llamada Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, contempla sanciones por parte de Estados Unidos a empresas que tengan relaciones comerciales con Cuba.

El riesgo de que las transacciones con Cuba tengan repercusiones para Pemex, es un tema que se ha abordado en sesiones del consejo de la petrolera.

¿Por qué los Estados Unidos imponen sanciones?

Las sanciones de los Estados Unidos son restricciones financieras y comerciales impuestas a personas, entidades y jurisdicciones cuyas acciones contradicen la política exterior o los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos.

En marzo de 2023, el entonces presidente López Obrador inició con el envío de barriles petroleros a Cuba, sin detallar si se trataba de una donación o un acuerdo comercial.

En octubre de 2023, López Obrador manifestó que ayudaría a Cuba en todo lo necesario, incluidos los envíos de petróleo, y calificó el embargo estadounidense de "inhumano" e "injusto". También dijo que no tenía que pedir permiso para ello "a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente y soberano".

En octubre de 2023, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM) canceló un crédito de unos 800 millones de dólares a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), como castigo por exportar crudo gratis a Cuba durante los meses de junio y julio del presente año, según informó un medio.

Y el 31 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que envió 400,000 barriles de petróleo a Cuba.

Por estos hechos, no resulta difícil que en cualquier momento los Estados Unidos tomen cartas en el asunto, para imponer una nueva sanción a quienes no respetan los objetivos de seguridad nacional de ese país.

Poder y mando

Lic. Alberto Woolrich Ortiz

El fenómeno del poder del narcotráfico, de la narco política y del mando que han adquirido desde el neoliberalismo y la Cuarta Transformación de la Nación, debe de ser extinguido por esta gobernanza, es difícil imaginarse que el futuro de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo siga sometido a él; ya sea que lo siga apoyando con la fuerza de las instituciones del Estado o con el consenso de los partidos políticos que la llevaron a ocupar el elevado sitial en que se encuentra.

El poder delincuencial se ha traducido en la concentración de una fuerza de corrupción y de falta de virilidad jurídica al no haber sido combatido en sus inicios, es decir, ese poderío se ha convertido en una realidad de dominio sobre las leyes, de imperio o facultad para mandar y obtener impunidad. Mandar es una consecuencia del poder que se le otorgó, que se le permitió: la narco-delincuencia o narco-política impone su voluntad para obtener, hasta estos días su libertinaje, a contrario sensu de lo expresado en las normas imperativas insertas en nuestra Constitución Política.

Por el dicho de muchos togados, la primera magistrada de la nación tiene el poder y no manda; pues resulta ser el caso que las posibilidades de iniciar acciones de índole político no las realiza por la simple circunstancia de que el narco-político más importante de la historia jurídica nacional hasta el día de hoy se encuentra impune.

Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., normal y jurídicamente los conceptos de “poder” y “mando” son correlativos: se tiene poder para mandar, ordenar y exigir.

Para el conocimiento de los asesores jurídicos de la presidenta Constitucional, el mando es asumir autoridad y poder del gobernante, lo cual se traduce en obligar que la delincuencia del poder se someta a la autoridad.

Al respecto dijo Maurice Druon, distinguido político francés en su obra: “De cómo un rey perdió Francia” y lo repitió en “La Ley de los Varones”: voto y elección son los aspectos más del consentimiento. Pero el abandono, la aceptación, el silencio pueden ser también formas de evadir el poder y mando.

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene el poder y asumió el mando al juramentar sobre el Pacto Federal, el cual la obliga a hacer cumplir las leyes. Lo propio en su gobernanza, sería el manejar con energía política y jurídica dicho poder y mando para demostrar que no existe la impunidad para ese político delincuente que creó la primera alianza con el narcotráfico, con ello se arribaría a finiquitar el ejercicio ilegítimo del poder de la narco-política.

Poder y mando son conceptos que implican un mismo contenido.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Ex director de Producción en Liconsa (Latinus)

Hugo Buentello Carbonell, detenido por el caso Segalmex, estuvo involucrado en los contratos obtenidos por los amigos de Andy López Beltrán

En mayo de 2023, Latinus reveló que la Conagua y la Sedatu beneficiaron a empresas donde participan amigos y cercanos al hijo del ex presidente López Obrador.

Hugo Buentello Carbonell, ex director de producción en Liconsa, fue detenido este jueves por presuntamente estar involucrado en el desfalco de más de 12 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ocurrido cuando Ignacio Ovalle fue titular de esa agencia gubernamental.

Buentello Carbonell es socio de la empresa Industrias Wohl, constituida en 2015, en la que también participa como gerente su hermano, Carlos Buentello Carbonell.

Dicha empresa registró en 2021 la marca Grava y Arena, cuyos productos fueron adquiridos por el gobierno federal para ser colocados en obras desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu).

En mayo de 2023, Latinus reveló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Sedatu beneficiaron a empresas donde participan amigos y cercanos a Andy López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el Archivo General Agrario y el malecón de Villahermosa.

El mobiliario urbano instalado en la obra de modernización del malecón de Villahermosa, Tabasco, fue adquirido a Grava y Arena. Esa obra fue encargada por la Sedatu y participaron las empresas AZ Gerencia de Proyectos y Organismo Promotor Logístico (OPL), esta última administrada por Carlos Buentello y cuyo apoderado es Eduardo Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de Andy López Beltrán.

La Conagua también encargó que se adquiriera el mobiliario urbano de Grava y Arena para que fuera instalado en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, obra desarrollada en los terrenos del extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). En abril de 2022, esa dependencia entregó un contrato por 10 millones de pesos a OPL para que se realizar la gerencia del proyecto.

Además de las dependencias federales, el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México recomendó que los contratistas del proyecto de manantial a manantial en el Bosque de Chapultepec también adquirieran los productos de Grava y Arena. De acuerdo con documentos de la licitación a los que tuvo acceso Latinus, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina aconsejó a las empresas constructoras que instalaran el mobiliario de Industrias Wohl en el proyecto.

Justicia menguada

Lic. Alberto Woolrich Ortiz

La abogacía independiente de la República sigue sosteniendo como muy negativa la Reforma Judicial implementada por Andrés Manuel López Obrador, con ella se ha menguado la vigencia de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del “derecho a la justicia” en todos y cada uno de sus aspectos.

Resulta ser el caso que cuando nuestros órganos jurisdiccionales tienen que resolver problemas jurídicos que le importan al segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, la actitud de las instituciones de impartición de justicia, varia, de manera muy sustancial.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., mantiene y sostiene la impresión de que sólo cuando el poder político y/o económico no se encuentra de por medio, es factible aplicar con objetividad las exigencias de la Constitución Política y de las leyes que de ellas derivan.

Para el referido ateneo, en el presente y a futuro, las decisiones jurídicas dejarán de ser aplicadas con objetividad, dentro de los parámetros contenidos en el Pacto Federal, y en lo venidero, nuestros recintos de justicia se verán obligados a utilizar criterios políticos que le resultarán favorables al Poder Ejecutivo Federal.

Estas fundadas afirmaciones de partidismo político o beligerancia a la justicia en favor de la autoridad, ha sido fomentada en cada una de las expresiones de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que se otorgue el voto a favor de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal; las referidas expresiones obedecen a un sistema de cuotas que, como se ha observado, se vienen implementando abusivamente para nombrar a los nuevos integrantes de ese menguado poder.

Resulta funesto que el Poder Ejecutivo Federal en armonía con los otros dos Poderes de la Unión, no hayan podido implementar la fórmula de aplicación del Código Penal, para con ello, poder librarse de la ola de desprestigio general que afecta desde el neoliberalismo a las instituciones de procuración e impartición de justicia, las cuales fueron permeadas por ese execrable fenómeno de corrupción.

Gran parte de la responsabilidad de esa deshonra procede de anteriores presidentes, no sólo por no haber sabido, ni querido, ni deseado adoptar un sistema político objetivo para sancionar a aquellos funcionarios de procuración e impartición de justicia que le brindaron impunidad a la narco-política.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C.

El AIFA presumió ser un aeropuerto de clase mundial pero nadie lo saca del aislamiento y abandono (Azteca/ Noticias)

El proyecto, que expertos siempre han calificado como inviable, sigue estando incomunicado y con muy pocas opciones para que los pasajeros se trasladen hacia o desde la Ciudad de México.

Los taxis por aplicación están prohibidos; la gente depende de tener su propio automóvil o de un autobús para su conectividad en medio de rutas que ni siquiera están terminadas y como si esto fuera poco, está a 55 kilómetros de la capital mexicana, duplicando la distancia promedio que otros aeropuertos tienen con ciudades capitales.

Se presumió como un aeropuerto de clase mundial pero a 3 años de distancia continúa lejano, aislado e inviable.

Pablo Casas, Director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas: “Fue un aeropuerto que no se diseñó tomando en consideración a los actores, sino que se diseñó a capricho”.

Es lo que advierten múltiples estudios de vialidad aeronáutica aplicados al IFA, lo ven inviable porque la mayoría de sus pasajeros continúan dependiendo del automóvil o el autobús para su conectividad.

Elena Carrillo (Sondeo): “Tardé 2 horas para llegar hasta acá, de Zumpango”.

Lejano por la distancia que tiene a una ciudad capital, comparada a la de otros aeropuertos nacionales e internacionales, el promedio de lejanía de la mayoría es de 27 km, el AIFA está al doble, 55 km, de la Ciudad de México.

Pablo Casas, Director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas: “Por no ser de interés, no tiene conectividad aérea y tampoco tiene conectividad terrestre”.

Aislado por todo lo que influye en sus vialidades y medios para llegar y salir de él, desde días de lluvia, tráfico, accidentes, hasta marchas, y ahora asaltos.

En un recorrido realizado por Fuerza Informativa Azteca, descubrimos aún vialidades inconclusas.

Brenda Zavala (Sondeo): “Se saturan y pues están en malas condiciones”.

En serio, ¿qué les has visto?

Brenda Zavala (Sondeo): “Pues baches, es lo más común, en casi todas”.

Estos puentes que conectan con el circuito exterior mexiquense y conducen al AIFA, no están terminados, más adelante sobre la México-Pachuca, encontramos cortes a la circulación.

Angélica (Sondeo): “Cierran las calles, se hace más el tráfico y no las arreglan como deberían de ser”.

En temas de vialidades, se ha hecho de todo para acercar a usuarios al AIFA, pero no ha sido suficiente, todavía hay algunas inconclusas y lamentablemente motociclistas y automovilistas me confiesan que realmente han utilizado estas vialidades para pasar más rápido de un municipio a otro.

Del Tren Suburbano, que se presumió en un inicio, lo único que hay, es otro inconcluso y con retrasos, debió estar listo en el primer semestre del 2023, 2 años después, aún no queda.

Pablo Casas, Director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas: “El AIFA va a alcanzar su consolidación para el 2035, y su fase última de construcción, para el 2050, esto implica que hay que darles presupuesto de Egresos de la Federación, año con año, hasta el 2050”.

Súmele el que los taxis de aplicación, en todo el terreno del aeropuerto, están prohibidos.

(Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca)

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”.

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 49 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]