El reto es estar mejor con Laura o peor con Mara.

Laura Fernández Piña llamó a quienes están hartos de la violencia y de los baches a votar por ella el próximo 5 de junio.

“Represento a la única opción que puede poner un alto a la corrupción y a los intereses voraces del "Niño Verde" y su candidata Mara Lezama”,

afirmó en el debate entre candidatos a la gubernatura organizado por grupo Turquesa, que lo transmitió en las 14 frecuencias radiofónicas que opera en el Estado.

Cómo lo hizo en el debate organizado por la Coparmex hace unos días en Playa del Carmen, no acudió Mara Lezama, candidata a gobernadora del Verde-Morena.

En el debate Laura Fernández sobresalió entre los demás candidatos por su propuesta.

“Estamos frente a un gran reto: estar mejor o estar peor”, advirtió Laura Fernández, candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” que integran el PRD, PAN y Confianza.

“Si tienes miedo de caminar por las calles y ya no quieres ver más sangre en tu colonia; si ya estás harto de baches, si estás cansado de ir a los centros de salud y no encontrar medicinas, yo te pido que razones tu voto este 5 de junio".

La candidata de enfrente no da la cara. Está ausente porque no quiere enfrentar a una ciudadanía que la cuestiona, no ha caminado las calles, no está cerca de la gente y pretende llegar con el vuelo que le da una marca”.

Dijo que Cancún padece una grave violencia, porque Mara Lezama abandonó en los últimos cuatro años su responsabilidad y permitió que la delincuencia avance.

Laura Fernández se pronunció por la diversificación económica para hacer de Quintana Roo una entidad multihub.

Explicó que el gran reto es conectar el norte con el sur del estado y la única posibilidad de hacerlo es vincular el turismo con el campo.

En el rubro del turismo, como motor de la economía estatal, Laura Fernández desglosó la gran infraestructura que se tiene con 120 mil cuartos hoteleros y 50 mil cuartos más de esta plataforma AirBnb que hacen un total de 170 mil llaves.

Al término del debate afuera de empresa radiofónica integrantes del grupo Acción X los Jóvenes la ovacionaron en plena calle ondeando los banderines de partidos en coalición en señal del triunfo electoral el 5 de junio.

Después del debate, Laura Fernández se trasladó a la comunidad de Tixcacal Guardia, en la zona maya del estado, para recibir el nombramiento de Embajadora de la Cultura Maya por parte de los dignatarios.