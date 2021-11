El sexenio de AMLO es el peor desde Miguel de la Madrid Hurtado: Banco Base

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador apunta a ser el peor para la economía mexicana en términos de crecimiento económico desde el de Miguel de la Madrid Hurtado, quien gobernó de 1982 a 1988, refirió Banco Base.

Con los resultados económicos observados en lo que va del presente gobierno y tomando en cuenta las expectativas de diversos analistas consultados por el Banco de México sobre el crecimiento de los próximos años, Banco Base estimó que la tasa de crecimiento anual promedio durante el sexenio de AMLO será de 0.64%.

Así, de prometer un avance promedio de 4.0% anual durante su campaña presidencial, López Obrador tendría el menor avance económico de los últimos cinco presidentes de México y sólo superaría al registrado en el sexenio de MMH, cuando se presentó un avance anual de 0.58%.

“En ese sexenio (de MMH) recordemos que se presentó la crisis petrolera y hubo estanflación; no nada más un estancamiento económico, sino que además la inflación alcanzó niveles del 84%”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y financiero de Banco Base.

La especialista explicó que el bajo crecimiento del actual sexenio estaría explicado por tres factores: el impacto de la pandemia, la falta de una política contracíclica y la incertidumbre que genera este Gobierno. “Antes de la pandemia, México ya venía con un declive en la economía explicado por la incertidumbre”, apuntó.

“Por ejemplo, la cancelación de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, las iniciativas de reforma, las consultas públicas y ahora el último golpe a la confianza es la iniciativa de contrarreforma eléctrica”.

Señaló que en el 2020 hubo salidas de capital por 257 mil millones de pesos en valores gubernamentales y en lo que va del año van otros 264 mil millones.

“Las salidas de capitales se dan por una mayor aversión al riesgo global por la pandemia, pero también empiezan los cambios en los portafolios de inversión porque la Reserva Federal va a empezar a normalizar su política monetaria, pero también por una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana”, dijo la especialista.

Para “darle gusto” al presidente

¿Se podrá inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para el próximo 21 de marzo, aún con problemas como el de aeronavegabilidad que presenta?

El anuncio de que Volaris y Viva Aerobús tendrán operaciones en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es visto como resultado de las presiones de la 4T.

Para la secretaría de Infraestructura y la de la Defensa lo único importante es no fallarle al presidente para inaugurar la terminal el 21 de marzo, natalicio 215 de Benito Juárez.

Los expertos se preguntan cómo pueden Enrique Beltranena y Juan Carlos Zuazua, mandamases de ambas compañías, hablar de operar en el AIFA con estas condiciones:

1. El aeropuerto que pretende poner en operación Andrés Manuel López Obrador no tiene procedimientos de salida y llegada.

2.- En la última conferencia del gobierno, NavBlue, que dirige Fabrice Hamel, contratada como asesora, confirmó que aún no tenían el libramiento de obstáculos, que es esencial para el diseño de los procedimientos de llegada y salida.

3.- Los mismos especialistas de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) señalan que solo una pista del AIFA podrá tener aproximación de precisión, es decir a 200 pies o menos, sobre el terreno, dependiendo de la categoría ILS.

4.- Las vialidades solo fueron anunciadas por la secretaría de la Defensa, pero no están funcionando y ni siquiera están trazadas en definitiva por el líder del proyecto, ni por la Secretaría de Infraestructura.

5.- ¿Cómo van a operar Volaris y Viva sin que el aeropuerto esté certificado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)?

6.- Muchos se preguntan: ¿las empresas aseguradoras protegerán a las aeronaves y a las personas de una aerolínea operando en un aeropuerto sin certificación aeronáutica?

7.- Mucho menos hay estudios de oferta y demanda en el AIFA, de suerte que él director de la terminal, solo calcula que el exceso de demanda que tenga el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México irá “a fuerzas” al AIFA. Pero aún tienen a Toluca como opción, el cual, a pesar de sus problemas técnicos, sí tiene condiciones de aeronavegabilidad.

8.- En realidad las aerolíneas serias no opinan porque no tienen la información suficiente para tomar una determinación, por lo cual las declaraciones de Volaris y Viva se interpretan justamente como una respuesta a la presión, no a un asunto bien planeado.

Además está pendiente el monto de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), pues los 120 pesos que se mencionó costaría, no corresponde a ningún cálculo de costos ni ofrecimientos de los militares, sino a un subsidio que se diluirá con el precio del traslado hasta Santa Lucía.

Pero lo verdaderamente grave es el tema de la aeronavegabilidad, ya que la primera idea que se le planteó al presidente fue que era tan simple como tener entradas y salidas coordinadas “como sucede en Nueva York o en Londres”, pero lo que nunca le dijeron es que la orografía del Valle de México no tiene nada qué ver con la que existe en esas ciudades, lo que ya había sido advertido por MITRE desde 2015 y luego reiterado en 2018 al equipo técnico de la 4T.

En duda los pobres y falsos resultados

sobre la operación del nuevo AIFA

Ahí fue donde Víctor Hernández, director del Seneam, le aseguró a los ingenieros del grupo del entonces secretario Javier Jiménez Espriú, que él ya lo tenía resuelto con el PBN (navegación basada en la performance), lo cual ha resultado falso.

Tan es así, que los diagramas que han presentado continuamente los del Seneam solo han provocado risa, pues se trata de planos donde se marcan con colores los estrechos corredores por donde, suponen, deberían llegar las aeronaves.

Eso sí, sin determinar altitudes, lo cual es gravísimo, y asumiendo que no hay problemas climáticos, lo cual es a todas luces irreal.

Además es pertinente aclarar que los procedimientos PBN hasta el día de hoy no son considerados de precisión, lo cual también fue advertido por MITRE en la carta de 2018, remarcando que no hay ningún gran aeropuerto que dependa de la navegación satelital.

Por otro lado, nadie se ha molestado en medir la niebla en el entorno del AIFA, de entre 90 y 140 días al año, ni tampoco existen procedimientos por instrumentos (IFR) desarrollados, solo visuales (VFR).

¿El subsecretario de Transporte o el superasesor y artífice de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco e impulsor del AIFA, ya se lo habrán explicado a López Obrador?

¿O será que estén esperando a que la OACI haga un largo reporte de todas estas fallas o, peor aún, que ninguna aerolínea extranjera se atreva a viajar por falta de procedimientos seguros?

Lo único que tiene claro hasta el momento el Seneam y la Defensa es que, como en todos los cuentos mexicanos, “el de atrás paga”, es decir: le dejarán el problema a los siguientes gobiernos y a ver cómo le hacen.

Se ahonda el descrédito del

Poder Judicial mexicano

El juez Víctor Manuel Bravo Melgoza terminó desechando la demanda de concurso mercantil de AlphaCredit. Adujo que los estados financieros no estaban auditados ni firmados por un contador público autorizado, lo cual no era necesario; que no se demostró la existencia de juicios, lo que tampoco fue cierto, y que no se acreditó la insolvencia, lo que no se pudo probar porque ni siquiera se dio entrada al visitador. Otra fichita de juez concursal a modo de uno de los acreedores, en esta caso Alloy, que viene bloqueando el concurso. AlphaCredit, de Augusto Álvarez y José Luis Orozco, arrastra cuando menos 700 millones de dólares. Este proceder ahonda el descrédito del Poder Judicial mexicano y aumenta la incertidumbre jurídica de acreedores, sobre todo los internacionales.

Se solicitan accionistas

Entre Covid y litigios, Radiópolis ya perdió 500 millones de pesos de valorización y cerrará este año con una utilidad debajo de los 200 millones de pesos. Antes de que Televisa, de Emilio Azcárraga, vendiera a Miguel Alemán Magnani y éste a su vez le abriera la puerta a Carlos Cabal y a Alejandro del Valle, la cadena de radio generaba utilidades arriba de los 250 millones de pesos y valía 2 mil 500 millones.

A Prisa, de Joseph Oughourlian, que posee 50% de Radiópolis, y a Santander, de Ana Patricia Botín, su socia, les urge encontrar un comprador del otro 50%.

Inversionistas necesitan

inyectar dinero fresco

Como parte de la reestructura financiera de Aeroméxico, los cuatro accionistas mexicanos se van a diluir cerca de 10%. De un paquete de 16 por ciento que actualmente poseen, Eduardo Tricio, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío y Jorge Esteve quedarán con un 6% de la nueva empresa. Para retener esa posición, o le inyectarían dinero fresco o pagarían su importe con servicios que le darían a la aerolínea manteniendo en el largo plazo una inversión que ahí poseen. Apollo también quiere lanzar una contrapropuesta porque busca quedarse como principal acreedor mejorando la recuperación de los acreedores comunes.

Desbandada en la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores

Tal como se había adelantado, viene una desbandada en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras el control que de ese organismo están tomando Lucía Buenrostro, flamante vicepresidenta de Regulación, y el recién nombrado presidente, Jesús de la Fuente. La primera que sale es la vicepresidenta de Normatividad, Margarita de la Cabada, a la que seguirían los vicepresidentes de Supervisión de Procesos Preventivos, Sandro Castillo, y de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, Enrique Marrufo.

Para objetar es importante

conocer de lo que se esta hablando

Es importante destacar que no está de acuerdo la Asociación Mundial de pilotos con lo que dice el presidente respecto a que ninguna aerolínea puede operar, aunque hagan vuelos locales o vuelos internacionales, porque a partir de 17,500 pies (5 kilómetros) el espacio es de todos, y una vez que se llega a 17 mil pies (5 o 6 kilómetros) todo se controla con el mismo sistema que es el espacio aéreo internacional, ese espacio no pertenece a ningún país, pero para arriba ningún país tiene derecho, tenemos que señalar lo que las autoridades correspondientes marcan para conocer cuál es la realidad porque es importante diferenciar que una cosa es el mito, otra el dicho y principalmente lo que es la realidad.

Por eso es importante mencionar cómo se mide el espacio aéreo, esto supone un espacio máximo de 12 millas náuticas desde la línea de costa, el equivalente a 22,2 kilómetros. A partir de ese límite, el espacio aéreo que pertenezca a un Estado es considerado internacional.

Lamentablemente los asesores que tiene este señor no hicieron una investigación a fondo ni en tiempo y pues tal como lo menciona el artículo antes citado, no se puede operar y las líneas aéreas que operen pues las van a quitar de la IATA.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) es la asociación comercial mundial del sector de las líneas aéreas internacionales. De los 57 miembros fundadores que la integraban en 1945, la IATA ha pasado a representar a unas 290 aerolíneas de 120 países, que mueven el 82% del tráfico aéreo mundial. Entre ellas figuran las compañías aéreas de pasajeros y de carga más importantes del mundo.

En un sector tan cambiante como el de la aviación, en el que la privatización, las alianzas y el aumento de la competencia son realidades mundiales, sigue siendo necesario que las compañías aéreas cooperen para ofrecer un producto eficiente del más alto nivel posible. Gran parte de esa cooperación se manifiesta a través de la IATA, que aspira a “ser la fuerza de creación de valor e innovación capaz de impulsar un transporte aéreo seguro y rentable que conecte y enriquezca nuestro mundo de manera sostenible”.

La IATA se esfuerza por garantizar que las personas, la carga y el correo transiten por la red mundial de líneas aéreas con la misma facilidad que si estuvieran en un solo país, y que las aeronaves de los miembros operen de manera segura, protegida, eficiente y económica con arreglo a normas claramente definidas y bien comprendidas por todos.

Así como también de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) que es un Órgano Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su Misión “garantizar a través de servicios a la navegación, el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano”.

Con base en su figura jurídica, se le otorgó la capacidad de decisión en materia de sus actividades y agilidad en la administración de recursos, para atender oportunamente los requerimientos de la Navegación Aérea y del Control de Tránsito Aéreo con regularidad, continuidad y seguridad.

Espacio Aéreo: Los Servicios de Navegación Aérea se proporcionan en el Espacio Aéreo. Este se divide mundialmente en regiones de navegación aérea que abarcan varios países. También cada país divide su espacio aéreo en Regiones de Información de Vuelo.

El espacio aéreo para los efectos de control se divide verticalmente en Espacio Aéreo Superior e Inferior. El Espacio Aéreo Inferior está comprendido entre la superficie del terreno o del agua y hasta sin incluir 20,000 pies. Mientas que el Superior es a partir de los 20,000 pies hacia arriba sin límite superior.

Por otra parte las Regiones de Información de Vuelo se dividen a su vez en: Espacio Aéreo Controlado y Espacio Aéreo no Controlado. Para poder volar en el primero es necesario tener un Plan de Vuelo mientras que para el segundo no es necesario y los servicios de control sólo vigilan respecto a los vuelos que tienen conocimiento.

Pero en fin, es ley, es ley, está firmada, es irrevocable, entonces así es en todo el mundo, los jets tienen que volar a alturas superiores a los 30 mil pies, (10 kilómetros) porque si no el costo de operación a esos niveles es altísimo y eso para nadie es conveniente.

La pérdida de vidas humanas

no debe pasar inadvertida

Y por todo lo que ha estado pasando con la pandemia del Covid, nos hemos dado cuenta que indiferentemente que se estén tomando las medidas pertinentes para combatirlo y poder desterrarlo, pero se debe de hacer lo mismo para quitar a toda esta bola de gentes que han estado actuando de manera incorrecta y sólo han sacado provechos personales, pero lo más triste es la enorme pérdida de vidas humanas.

Entonces estos nefastos resultados no deben quedar en el olvido, según el estado de derecho internacional si es alta la cantidad de fallecimientos, se les puede abrir una investigación por lesa a la humanidad

Las leyes internacionales, como en el caso de Núremberg, es donde se castigan los crímenes contra la humanidad, el asesinato, el exterminio y otros, esperamos que todos los culpables reciban el merecido castigo para que se les quite lo burrito y aprendan que se tiene que respetar todo y a todos.

Todos tenemos el derecho a la vida ya que este es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo ser humano.

El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida, para poder disfrutar de los demás derechos fundamentales.

Hacemos un llamado para que todos tengamos presente que este tipo de bichos (virus) raros que causan pandemias, han existido a través de los años en diferentes épocas de la historia de la humanidad, es por ello que debemos tomar en cuenta que entre más capacitados estemos sabremos cómo prevenir y proteger la vida de los humanos a lo largo y ancho del país.

La humanidad ha superado problemas como la Gripe Española, la Fiebre Bubónica, La Malaria, La Viruela y otros más, y ahora también el virus del Coronavirus que estamos viviendo podemos superarlo a través del conocimiento y la prevención, ya que muchas veces es el miedo y la ignorancia lo que les da fuerza a estos bichos.

Por el momento estamos viendo como están enjuiciando ya al presidente de Brasil, por su ineptitud y por asesinato a Lesa Humanidad, al no haber actuado pronto y correctamente.

Esto nos hace recordar que tanto el señor Gatell como su banda de ladrones e ineptos han hecho en México lo mismo que el presidente de Brasil, por lo que también deberían ser demandados y juzgados por la Haya, ya que por su negligencia e ignorancia se tuvo una pérdida de más de un millón de mexicanos, pero en fin, estas son las buenas noticias.

Pero recordemos que la coordinación, la información, con un alto espíritu de combate y siempre contando con la luz de la verdad, podremos sobrepasar esta otra pesadilla que la humanidad ha estado viviendo.

Es de sabios cambiar de opinión

Una cosa es que las cosas salgan mal y otras que por ser aferrados las hagamos mal, lamentable las cosas siguen en una espiral de caída en todos los sentidos, en lo cultura, en lo social, en lo laboral y en lo productivo en muchos sentidos, esto último en relación a los nuevos millonarios de sexenio que han estado apareciendo por donde quiera, a la gente que a lo largo y ancho del país viven y sufren cada vez más por la violencia, y finalmente por la gran cantidad de asesinatos y tiroteos que se han presentado entre policías y diferentes organizaciones criminales, donde ya no se sabe quiénes son los buenos y quienes son los malos, esto ya es lamentable y por eso queremos saber cuánto va a seguir aguantando el pueblo mexicano, porque con esto se puede presentar una explosión social en contra de las gentes por no han hecho nada o cuando menos no han sabido actuar de una manera real y positiva en el cumplimiento de sus obligaciones que tienen como los empleados de gobierno que son y que están ahí para servir al pueblo, “el pueblo somos todos”, no unos cuantos.

Recordemos que si son trabajadores del gobierno tienen que cumplir la voluntad del pueblo, y ahora que viene la oportunidad de poder participar, invitamos a todos los que tienen interés en cambiar las cosas en este país y así mismo cambiar el rumbo, pues que aprovechen la ocasión para plasmar su voluntad en una papeleta para poder contribuir a este cambio, se dice que ya se están registrando las firmas de algunas personas y organizaciones que desean que esto suceda, porque si hay modo de arreglar un mal curso o un mal camino pues hagámoslo, ya que esto es importante para todos los que queremos rescatar y llevar a la nación hacia el estado de derecho absoluto, así como también que se le dé el respeto que merece a nuestra constitución.

Esta decisión nos podrá dar la oportunidad de que en su momento, las nuevas generaciones sean hombres y mujeres de bien, y estos tengan una mejor calidad y cantidad de vida, viviendo contentos y honrándonos por haber tomado las medidas necesarias y las decisiones correctas para un buen futuro.

Un aplauso al evento del Gran Premio

Y ahora que se va a presentar el Gran Premio de México, les deseamos sea un formidable y blanco evento en donde todo y todos salga bien.

Les enviamos un aplauso muy grande a los organizadores por volver a tener, los mexicanos, la oportunidad de ver y sentir ese tipo de emociones como lo es Gran Premio.

Emociones tal como se sintieron en épocas pasadas, cuando este evento estaba organizado por Don Rómulo O’Farrill Jr., y por lo que recordamos que era en la última fecha del año donde se cerraba y se daba la decisión de quien era el campeón.

Y que se canceló porque en una ocasión hubo un grupo de gentes que llegaron e invadieron el autódromo y no se disiparon debido a que el presidente en esa ocasión negó la presencia del ejército, quien siempre había estado presente, para resguardar la seguridad y la integridad de los pilotos y esto cuando se retiró el ejército llegaron 200 mil gentes y destruyeron todo, se metieron y estaban sentados en las orillas de la pista

A lo largo de 9 ediciones el evento vivió momentos brillantes, sin embargo los organizadores retiraron la sede a la capital en 1971 debido a los disturbios provocados por los manifestantes que invadieron la pista y pusieron en riesgo la vida, tanto de pilotos como de mecánicos y aficionados.

La exigencia de los pilotos por una mayor seguridad en la pista así como el costo económico que implicaba su organización fueron los factores determinantes que pusieron fin al evento.

Figuras internacionales dejaron huella en el circuito capitalino.

Otra anécdota importante de recordar fue cuando en 1970, el señor Jackie Stewart perdió su cuarto campeonato porque se fue contra un perro que se había colado al circuito, algo increíble pero cierto, y esa es la historia.

Por ahora empezamos y esperamos esta sea una carrera blanca y por lo que les deseamos suerte a todos, y, para los organizadores un bravo y un fuerte aplauso. ¡Enhorabuena!

Desde esta columna enviamos una felicitación al señor Checo Pérez, por el magnífico papel que siempre ha llevado a cabo. A él y a todos los participantes les deseamos una súper carrera.

Miguel Torruco Garza se salta austeridad y remodela oficina en la Cámara de Diputados (El Universal)

El diputado federal de Morena, Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Miguel Torruco Márquez, remodeló su oficina en la Cámara de Diputados para diferenciarse de sus otros 200 legisladores federales.

Después de seis días de ausencia en el recinto legislativo, diversos diputados federales percibieron que, al arribar a sus oficinas en el primer piso del Edificio B, la fachada de la oficina de Torruco había sido remodelada, e identificaron que hasta placa de identificación nueva tenía.

Al salir del ascensor se observa una exclusiva oficina con fachada con acabados tipo madera oscura con dos cerraduras plateadas de metal, así como una enorme placa de identificación con la leyenda: “Miguel Torruco Garza, Diputado Federal, LXV Legislatura”, la cual está acompañada del escudo y la bandera nacional.

Después de diversos reclamos de los propios legisladores con el coordinador de Morena, Ignacio Mier, al cuestionar la opulencia que demostraba, en contraste con la austeridad versada desde el Gobierno Federal, se determinó quitar la placa y ahora sólo quedaron los tornillos que la sostenían.

Esta oficina resaltaba de las demás que son asignadas a las y los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, pues estos espacios son una especie de peceras, sin privacidad y con letreros simples de identificación de los legisladores.

De acuerdo con fuentes de Morena, esa oficina pertenecía en la Legislatura pasada al presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, pero no tenía esos acabados, simplemente las paredes eran de plafón falso.

Miguel Torruco Garza llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, por la Cuarta Circunscripción, no preside nunca comisión de las 50 que integran San Lázaro y sólo pertenece a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, Energía y secretario de Relaciones Exteriores.

Entendemos que la presencia es importante, pero la nota de El Universal lo dice todo, principalmente en estos momentos donde es difícil entender que se hagan gastos que son realmente innecesarios cuando hay verdaderas necesidades, como por ejemplo, la necesidad de dinero para la compra de medicamentos para los niños con cáncer.

Notas importantes para tomar en cuenta

Es importante que se vaya hasta el fondo en el esclarecimiento de la muerte del actor Octavio Ocaña, algo que fue realmente una más de las alevosías en las que está cayendo la policía municipal y varias de las autoridades, ya que primero disparan y después preguntan, eso se llama el “síndrome de la placa y de la pistola”.

Es por ello que ya se ha dicho en varias ocasiones que a estos elementos deben de hacerles exámenes trimestrales para ver si su ubicación racional es coherente y si tienen bien definido el cómo hay que aplicar las leyes, ya que estamos realmente sorprendidos de tantas muertes innecesarias con ciudadanos respetables, y no así el cómo es que dejan escapar a todos los delincuentes y narcotraficantes.

Se debe aplicar la ley en forma equitativa y como en el caso del lavado de dinero de cárteles, como por ejemplo en la entrega de las aportaciones que dio la mama del Chapo al presidente, esas dádivas no pueden ser legales ya que se supone este dinero viene de la venta de drogas, entonces ahí hay que ver quiénes fueron los bancos que estuvieron en asociación delictuosa, porque han delinquido y porque se han burlado de una ley federal que tiene que ser sobre todo respetada por el acuerdo internacional que sirve para evitar el lavado de dinero entre todos los bancos del mundo. La justicia debe ser pareja para todos, nadie puede estar por arriba de la Ley.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]