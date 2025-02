El terreno más fértil para sembrar la paz es la educación: Estefanía Mercado

Desde la Cuarta Transformación sabemos que no puede existir bienestar sin paz, pero la paz no se construye con represión, sino con justicia; no se impone, se cultiva, y el terreno más fértil para sembrarla, es la educación, dijo la presidenta municipal, Estefanía Mercado, en la ceremonia cívica de abanderamiento de la campaña “Ármate de valor, por una cultura de paz” que impulsa el magisterio nacional.

De acuerdo con el comunicado, en la Escuela Secundaria Técnica Número 40, “Constituyentes de 1974”, ubicada en el quinto parque de Villas del Sol, acompañada por el secretario general de la Sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Abimael Salas Alcocer, Estefanía Mercado reafirmó su compromiso con la educación, la paz y la prosperidad del municipio.

“Hoy nos reunimos con el propósito fundamental de reafirmar nuestro compromiso con la educación, la paz y la prosperidad de nuestro pueblo; este homenaje cívico y abanderamiento de la campaña Ármate de valor, por una cultura de paz, es un recordatorio de que la transformación de nuestra sociedad comienza en las aulas de cada escuela y en cada hogar”, señaló la Alcaldesa.

Destacó que cuando hay oportunidades, hay igualdad; cuando hay conciencia social, la violencia no tiene espacio para crecer, de ahí la importancia que la educación debe formar ciudadanos con valores principios, y lo más importante, un sentido de comunidad, donde hombres y mujeres comprendan que el respeto, la empatía y la solidaridad son base de una sociedad justa.

En la ceremonia, donde la presidenta municipal abanderó a 31 delegaciones de la Sección XXV del SNTE e inauguró las oficinas de la representación sindical, también reconoció al magisterio como pieza clave en la construcción de la paz.

En este sentido, precisó que la educación es un derecho y que la paz es un valor que se enseña, se aprende y se defiende.

“Todos los días se construye la paz cuando un estudiante elige ayudar a un compañero en lugar de ignorarlo, cuando un maestro enseña con paciencia, vocación y compromiso, y cuando en casa se fomenta el respeto, la honestidad y la solidaridad”, dijo.

A su vez, Abimael Salas Alcocer, dirigente del magisterio de Quintana Roo, agradeció a la presidenta municipal, Estefanía Mercado, y a las escuelas de Solidaridad por sumarse a la iniciativa del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda.

En tanto, el director de la Escuela Secundaria Técnica Número 40, Feliciano Poot Álvarez, reconoció el trabajo de la Presidenta Municipal, precisando que, ese trabajo “es un ejemplo del bienestar humano en Playa del Carmen.

En la ceremonia se entonaron los himnos de Quintana Roo y Nacional Mexicano; la maestra Brenda Cimé tuvo a su cargo el Juramento a la Bandera y se realizaron los honores al lábaro patrio.