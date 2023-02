El turismo que nos beneficie

La bonanza del turismo se puede acabar si no se racionaliza, se cuida, se modera y se regula, y aunque en general percibimos que la mayor parte de los actores involucrados en la actividad no ven o prefieren ignorar este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer un anuncio que pudiera significar una especie de epifanía del gobierno de México que parece empezar a preocuparse por mantener viva y sana a la gallina de los huevos de oro.

A primera vista, pareciera una perogrullada inquirir sobre qué es lo que queremos de una industria tan noble y productiva como la turística, en particular si el que pregunta vive en el segundo país más visitado del mundo, México, pero la realidad impone analizar y buscar voliciones mucho más complejas que solo decir "queremos más", pues más no es necesariamente mejor —ni mucho menos—.

Es verdad que la primera o segunda actividad económica del país no subvencionada más productiva en divisas, en particular estadounidenses, en competencia cerrada con las remesas que envían los trabajadores connacionales principalmente desde el vecino del norte —la industria de los hidrocarburos no cuenta, pues a veces recibe más dólares que cualquiera, pero prácticamente cuesta al erario en subsidios lo mismo que produce—, ha sido históricamente desdeñada por los gobiernos centrales, confiados siempre en que "se defiende sola".

Las remesas que envían a sus familiares los mexicanos que trabajan en el extranjero, la mayoría de los cuales no son residentes legales, viven en la incertidumbre y padecen una precariedad que por ser menos severa que la que experimentan en sus lugares de origen deja de serlo, no pueden ser consideradas tampoco un éxito gubernamental, como presume con frecuencia —falazmente— el presidente Andrés López: son consecuencia de la miseria que adolece una la mayoría —por lo menos la mitad— de las familias mexicanas.

De la sana y proactiva industria de la hospitalidad, a desdén de los "éxitos" por chiripa mencionados arriba, habría que saltar a la industria maquiladora —sobre todo de partes y unidades automotrices destinadas principalmente al mercado estadounidense—, a la industria extractiva no petrolífera y a la agroindustria como fuentes de dólares frescos, contantes y sonantes, que dinamizan a la economía nacional con sus exportaciones, pero es menester tener muy claro que el turismo, como la mayor parte de las riquezas naturales no renovables, más el turismo, si es sobreexplotado, puede desde fracasar hasta convertirse en francamente nocivo para México y los estados y comunidades que lo practican.

Por eso es tan importante para la nación, su economía y su rico entorno medioambiental el anuncio de ayer del presidente López, ampliamente difundido. Citamos el eco noticioso que el portal 5˚ Poder, que publica desde Playa del Carmen, hace de López Dóriga Digital:

"El Gobierno de México convertirá un total de 16 mil 414 hectáreas de reservas territoriales pertenecientes al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Áreas Naturales Protegidas.

"En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que esta acción permitirá proteger la flora, fauna y especies en vías de extinción, además de que el pueblo de México pueda disfrutar de estos espacios".

Sin omitir —noblesse obligue— el mensaje político y las porras groseras a la Cuarta Transformación, el titular del Fonatur, Javier May, detalló que estas 16 mil 414 hectáreas se encuentran en los estados de Baja California (66.80 hectáreas), Baja California Sur (8 mil 64.69), Guerrero (981.71), Oaxaca (5 mil 263.18), Quintana Roo (115.79) y Sinaloa (mil 921.87), y dejó en claro que "se acabaron los tiempos en que los bienes a cargo de Fonatur fueron del uso al abuso y se convirtieron en privilegios a costa del pueblo”.

El anuncio del inquilino del Palacio Nacional, ciertamente, bien podría sentar las bases para definir las características de la industria turística que queremos para México y Quintana Roo —que desde luego no es masificar la actividad ni hacer crecer como hongos el número de visitantes—, pero también se puede prestar a muchos malentendidos.

No dudamos que, de inmediato, los intereses económicos de la iniciativa privada, que en mucho pueden coincidir con los de los gobiernos, no estarán a tono con la idea de abaratar, de "tepetonguear" a los destinos y desarrollos destinados a visitantes de alto nivel adquisitivo: Cancún y la Riviera Maya, por ejemplo, son negocio por parecerse a la Costa del Sol o la Côte Bleue, absolutamente no por asimilarse a Ixtapan de la Sal.

Antes del anuncio del mandatario federal, la gobernadora quintanarroense Mara Lezama Espinosa ya venía haciendo una serie de los propios, concordantes, pero por el hecho de vivir en Quintana Roo nos deja la casi plena seguridad —y tranquilidad— de que tendrá presente que la batalla por mantener un servicio merecedor de altas tarifas y no caer en la "acapulcanización" de nuestros destinos que en cierto grado ya padecemos.