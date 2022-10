Elección del sindicato de maestros sólo tuvo “incidentes menores”

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reportó “incidencias menores” durante el proceso interno para renovar los 45 espacios que conforman el Comité de Dirección Estatal.

Fermín Pérez Hernández, secretario general de la Sección 25 del SNTE, informó que estas incidencias se dieron por la inconformidad de quienes no estaban inscritos en el padrón para poder participar en la renovación de la dirigencia del sindicato.