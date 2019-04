El futuro de nuestros hijos no se adivina, se construye: Luis Roldán

Redacción/SIPSE

TULUM.- Luís Roldán candidato a Diputado del noveno distrito Tulum-Solidaridad visitó la colonia Tumben Kah del municipio de Tulum, ahí los vecinos le expresaron su preocupación de que la ola de violencia que se vive en Solidaridad, los alcance.

“Todos aquí somos padres de familia y nos preocupa mucho que la violencia suba a Tulum y alcance a nuestros hijos, nos preocupa su futuro”, expresó el señor Hernán Pech ciudadano que recibió al candidato de los partidos PAN-PRD-PES.

El abanderado de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, manifiesto que Quintana Roo es uno de los estados de nuestro país con un mayor crecimiento poblacional, de ahí la importancia de votar el próximo 2 de junio por el proyecto político que encabeza.

Durante la caminata en la colonia Tumben Kah en el municipio de Tulum que forma parte del Distrito 9, y al estar con sus habitantes, toda vez que garantiza crecer con orden y en armonía con la naturaleza; la cual es la clave para que Tulum y Solidaridad siga siendo uno de los lugares más buscados en el mundo para visitar, lo que siempre nos beneficiará económicamente.

Candidato de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” Luís Roldán dijo. “Como padres nos corresponde darles valores morales en la casa y trabajar duro para que se alimenten bien, vayan a la escuela y triunfen, pero podemos hacer algo más: impedir que la violencia llegué a Tulum; frenar los problemas que el rápido crecimiento de Tulum ocasiona en el costo de la vivienda, las invasiones y la demanda de más servicios urbanos, educativos y de salud. El futuro de nuestros hijos no se adivina, se construye tomando decisiones y actuando No podemos dejar que cosas terribles pasen y no hacer nada”.