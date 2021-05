Pedro Joaquín, candidato a la presidencia municipal de la Alianza “Va por Quintana Roo, y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, convocaron la ciudadanía a salir este 6 de junio a votar con valentía y unidad para sacar adelante al Cozumel los proyectos a favor del empleo, turismo y mayor bienestar.

De acuerdo con el comunicado, durante una gira proselitista para respaldar las candidaturas de la Alianza “Va por Quintana Roo”, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acompañó este día a Pedro Joaquín y Estefanía Mercado en una gira por Cozumel, donde convocó a panistas, perredistas y priístas a defender a Cozumel y a Quintana Roo.

Pedro Joaquín, candidato a presidente municipal de Cozumel, y Estefanía Mercado, candidata a diputada federal por el Distrito 1, recibieron al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el parque “Municipio Libre” de la colonia Emiliano Zapata, para después realizar una caminata por la colonia, que concluyó en la unidad Deportiva Revolución.

“Somos la opción del bien común, de la tolerancia, de la lucha de ideas y propuestas a favor de un mejor Cozumel. Seamos valientes y salgamos con unidad a votar este 6 de junio; si estamos unidos vamos a ganar y a sacar a Cozumel adelante, al Cozumel del empleo, del turismo y de mayor bienestar”, afirmó Pedro Joaquín.

El candidato de la Alianza “Va por Quintana Roo” condenó la violencia y advirtió que “los opositores quieran generar miedo en las calles de Cozumel con tal de alejar la participación ciudadana en las urnas el próximo 6 de junio. No se los permitamos, seamos valientes”, convocó.

Pedro Joaquín dijo que hace tres años comenzó el rescate de Cozumel y convocó a la unidad para defender el voto y las propuestas a favor de un mejor Cozumel el próximo 6 de junio, para continuar trabajando para tener más seguridad

Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, señaló que los adversarios están desesperados porque, como gobierno, en tres años, han demostrado incapacidad para gobernar.

“México no está para experimentar, no van por un buen camino y están amenazando a la gente que, si votan por nuestros candidatos, les van a quitar los programas sociales. Es mentira, son unos cínicos, sinvergüenzas, y mentirosos”, afirmó.

“Cuando ganemos, los candidatos de la coalición Va por México y Va por Quintana Roo no sólo vamos a apoyar los programas sociales, vamos a regresar los programas sociales que Morena le quitó a la gente, vamos a regresar el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, el Prospera, el Seguro de Vida para jefas de familia”, aseguró.

Moreno Cárdenas, además, acusó que el sistema de salud es ineficiente y en los centros de salud no hay medicamentos y no se realizan prácticas esenciales, como el tamiz a los recién nacidos, además de que no se aplican vacunas para enfermedades como el sarampión y tétanos, porque no las hay.

En el evento, también estuvieron presentes los dirigentes estatales del PAN, Faustino Uicab Alcocer; Bárbara Ruiz, del partido Confianza por Quintana Roo, y Candy Ayuso Achach, del PRI.

