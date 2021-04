Elecciones 2021: Lili Campos busca recuperar la tranquilidad de Playa del Carmen

“La inseguridad es algo que nos está atacando, nos está afectando y hoy no nos deja ni siquiera vivir tranquilos, vivir en paz”, afirmó Lili Campos, en conferencia de prensa ofrecida en Playa del Carmen.

La candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la coalición “Va por Quintana Roo”, dijo que este grado de inseguridad ha sido tolerado por la administración actual “Lo han permitido y lo siguen permitiendo. Nosotros necesitamos hacer algo y eso es lo que me da la fortaleza para poder seguir adelante”

Refirió que no es posible que en tan sólo unos años ya la 5ta Avenida esté totalmente secuestrada por la inseguridad en total impunidad, por lo que pondrá todos sus conocimientos y experiencia en el tema de seguridad para recuperar la tranquilidad en Playa del Carmen y todo Solidaridad.

“Voy a aportar al máximo, con el corazón puesto, porque no puede ser que nuestros jóvenes que nuestros niños, que nuestra gente, este padeciendo este tipo de situaciones y no me da miedo, simple y sencillamente, esa es la lucha, es el desafío es un gran reto y lo hago por el bienestar de las familias de Solidaridad”, sentenció.