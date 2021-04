Elecciones 2021: Mara Lezama llama a consolidar la 4T en Cancún

La candidata Mara Lezama arrancó este lunes con su campaña rumbo a la presidencia municipal de Benito Juárez, con un llamado a consolidar el proyecto de transformación para Cancún y defender a un gobierno que trabaja para los que menos tienen.

En su primer día, la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, fue recibida por habitantes de la región 96, en medio un coro de “vamos a ganar”.

Ahí dijo que desde hace tres años, Cancún vive una transformación cotidiana en todos los ámbitos, con una nueva manera de gobernar que debe ser defendido por todas y todos.

“Una forma diferente de hacer y de actuar, profundamente comprometida con los más necesitados, con los sectores más vulnerables de la sociedad, con quienes siempre han quedado fuera de todo… Estamos convencidos y coincidimos con la visión de nuestro Presidente de que, por el bien de todos, ¡primero los pobres!”, destacó en el domo de la región 96.

Va Mara Lezama por un cambio de régimen en Cancún

Al pedir el respaldo de las y los ciudadanos, dejó en claro que el desafío no es un cambio de gobierno sino generar un cambio de régimen, por eso llamó a todas y todos a luchar contra esas resistencias e inercias poderosas, que beneficiaban solo a unos cuantos, y en su lugar rescatar del olvido y del abandono en el que se encuentran amplios sectores de la sociedad.

“Estamos consolidando un proceso de cambio que apenas empieza a ver resultados en la gente y que lejos de ser interrumpido, debe continuar fortaleciéndose para ampliar los beneficios de la Cuarta Transformación impulsada en nuestro país y en Cancún, teniendo como principal objetivo que las personas vivan mejor”.

Reiteró su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y dijo estar convencida de que las cosas pueden cambiar para seguir avanzando hacia la transformación de un Cancún, orgullo de México y atractivo para el mundo entero.

Laura Fernandez cierra filas con Mara Lezama en Cancún

En el arranque de campaña participaron Laura Fernández Piña y Alberto Batun Chulim, quienes buscan una diputación federal por la alianza Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Movimiento Auténtico Social.

“Vamos a trabajar sin tregua y una vez que estemos en la Cámara de Diputados, hacer juntos esa historia verdadera por la que estamos aquí, ese cambio por el que venimos, esa transformación que necesitamos y vamos juntos a trabajar”, expuso Laura Fernández Piña, candidata por el Distrito 4.