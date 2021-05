Elecciones 2021: Marciano Dzul busca fortalecer las libertades y la 4T en Tulum

La libertad y la transformación de nuestras vidas dependen de que logremos instaurar en Tulum la Cuarta Transformación, dijo Marciano Dzul Caamal, candidato de la coalición " Juntos Haremos Historia en Quintana Roo" al invitar a los tulumenses a continuar sumándose al movimiento que encabeza.

El país y nuestro estado no pueden seguir bajo el dominio de los rapaces de siempre , el nuestro es un movimiento en el que participan las fuerzas más progresista de nuestro terruño, como nuestro aliado y coordinador de campaña, Jorge Portilla Mánica y el líder fundador de Morena Fili Tah Balam, indicó.

Vamos liderando la preferencia ciudadana "competimos contra un grupo que para financiar la campaña está haciendo compromisos con grupos de interés político y económico de otros estados y a ellos responderán, no nos cumplieron y no lo harán nunca porque no es ese su propósito".

La única vía para rescatar nuestra dignidad y construir un futuro de esperanza y prosperidad para todos es la Cuarta Transformación, los proyectos federales en marcha exigen que contemos con autoridades visionarias y comprometidas a trabajar incansablemente en la solución de los rezagos y en la construcción de un modelo urbano y de servicios que atienda los retos del porvenir en el mediano plazo, concluyó.