Elecciones 2021: Con todo y pandemia arranca la campaña por las diputaciones federales

A partir de hoy, y hasta el 2 de junio, 24 candidatos de dos coaliciones y cuatro partidos podrán presentar sus propuestas y pedir el voto de los quintanarroenses en busca de ocupar los cuatro escaños destinados para Quintana Roo en la Cámara de Diputados.

Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo, explicó que los consejos distritales de todo el país avalaron el registro de los candidatos a diputados por mayoría relativa.

“(El período de campañas) inicia el 4 de abril, es decir, un día después de que se reconoce que cumplieron con los requisitos en su registro y concluye tres días antes de la jornada electoral, que es el próximo 6 de junio, por lo que las campañas deben terminar el 2 de junio”.

En el período de campaña se permiten todas las acciones concernientes a promover el programa de acción de candidatos, partidos políticos y coaliciones, así como a pedir el voto a su favor.

La funcionaria advirtió que se vigilará el ejercicio lícito de los recursos, por lo que están obligados a rendir sus informes ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, conforme a los plazos y las formas establecidas.

“Si los candidatos no lo hacen y obtienen el triunfo, pueden perderlo y, además, serán sancionados dependiendo de la gravedad de las conductas que cometieron, de la omisión de la presentación de los informes de gastos de campaña”, explicó.

Sin embargo, este proceso electoral es particular, pues se desarrolla durante una pandemia, por lo que surge un elemento nuevo que tienen que cuidar los partidos políticos y candidatos durante la campaña: evitar la propagación del Covid-19 entre sus colaboradores y sus simpatizantes.

La vocal ejecutiva del INE aclaró que la realización de mítines no está prohibida, pero el INE emitió lineamientos para los actos de campaña, aunque no son obligatorios, pues el instituto no está facultado para supervisar ni sancionar en la materia y corresponde a las autoridades sanitarias verificar que no haya aglomeraciones.

Entre las medidas recomendadas por el INE, se encuentran el uso de cubrebocas y guardar la sana distancia, por lo que se pide no hacer eventos masivos para ello.

En Quintana Roo se formaron dos coaliciones

Para este proceso, seis partidos conformaron dos coaliciones: Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido Verde y del Trabajo, así como el bloque denominado “Va por México”, formado por el PAN, PRD y el PRI.

Participarán por su propia vía los partidos recién creados: Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, porque la Ley Electoral les prohíbe formar coaliciones en su primer año de vida.

A ellos se suma Movimiento Ciudadano, el cual determinó no formar parte de ninguna alianza.

Claudia Rodríguez recordó que, en las campañas federales no participan los partidos locales (Movimiento Auténtico Social [MAS] y Confianza por Quintana Roo) porque no son reconocidos como fuerzas políticas nacionales, por lo que no pueden competir por puestos federales, sino sólo municipales y estatales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Oficializan separación de dos regidoras de sus cargos en Carrillo Puerto

Chetumal: Legisladores dejan sus cargos en busca de otros espacios de elección popular

Tres regidores de Cancún pedirán licencia para competir en las elecciones