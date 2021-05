Elecciones 2021: Se compromete Víctor Mas a seguir generando infraestructura en Tulum

Aplicando las nuevas medidas sanitarias, el candidato a presidente municipal de Tulum de la coalición "Va por Tulum", Víctor Más Tah, recorrió la colonia Tumben Kah, donde se comprometió a seguir mejorando las calles y servicios públicos del noveno municipio.

Ante la prensa, en una caminata, en busca del voto ciudadano, el abanderado de la coalición conformada por el PRD, PRI, PAN y Confianza por Quintana Roo, hizo énfasis en que su equipo de campaña, representantes de partidos, integrantes de su planilla y simpatizantes, cumplen con los nuevos lineamientos que dictan las autoridades, debido al cambio del color naranja en el semáforo epidemiológico estatal, señaló el comunicado.

“Cuando se trata de la salud de las personas, no hay que escatimar y ahora hemos reducido el número de personas, se respeta la sana distancia, ya no hay contacto físico y, al igual que nosotros, la ciudadanía debe acatar los protocolos para contribuir a reducir la pandemia”, puntualizó.

Víctor Mas se comprometió con habitantes de la colonia Tumben Kah a seguir generando infraestructura, y a atender con prontitud sus inquietudes, pues éstas van acorde con sus planes y proyectos para mejorar las colonias del noveno municipio de Quintana Roo.

“Caminamos por calles que hace dos años no existían, no habían esas vialidades, me dio mucho gusto caminar en esas calles pavimentadas; hemos trabajado mucho, pero falta por hacer, y con el respaldo de la ciudadanía, seguiremos trabajando en beneficio de todos”, afirmó.

Víctor Mas invitó a los ciudadanos a respetar los protocolos sanitarios y a salir a votar el 6 de junio por "Va por México", "Va por Quintana Roo" y "Va por Tulum", “es una gran alianza de partidos y de gente profesional y apasionada por trabajar en beneficio de la gente del noveno municipio”.

