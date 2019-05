“Quiero trabajar junto a los ciudadanos para rescatar a este destino turístico”: Karla Romero.

Redacción / Sipse

Cancún.- A 4 días de las elecciones locales por el cargo público de diputación local, la candidata por el distrito 4, Karla Romero Gómez de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, culminó la campaña electoral, con una caminata en las regiones 233 y 239, donde sintió satisfacción con la gente de las mencionadas regiones y los ciudadanos le manifestaron que será apoyada en las urnas de este próximo domingo 02 de junio.

Los cancunenses le han demostrado a la aspirante a diputada, sus necesidades básicas y de salud. La ciudadanía ha ido a auxiliarse con otros políticos, que al principio le prometen ayudarlos y al tiempo no regresan. “Los ciudadanos merecen ser escuchados y apoyados, una persona que esté en un cargo público, tiene la obligación de velar por la gente, ayudarlos en lo que más se pueda. No podemos escoger ser algo, que no podamos atenderlo con responsabilidad y compromiso”, agregó la candidata.

“No se puede ocupar un asiento sin hacer nada. Debemos tomar en cuenta cada necesidad que tenga cada ciudadano y ver qué solución y mejoría se podría proponer para el beneficio de todos”, explicó.

“Cancún es de cada uno de los ciudadanos y juntos podemos hacer grandes cambios es este destino turístico, que nos dio la oportunidad a muchos de tenerlo como hogar y de cumplir aquellos sueños que anhelábamos”, finalizó.