Ministeriales capturan a sujetos armados en la región 100

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- Elementos ministeriales de Cancún detuvieron a cuatro delincuentes al parecer muy peligrosos, ya que los vecinos de la región 100 sabían del arsenal de armas y las fechorías que realizaban dentro de la zona.

Y es que los policías estaban persiguiendo un auto compacto por la supermanzana 100 cuando al llegar a la manzana 21 cerca de la calle 119 vieron el coche con cuatro sujetos y al interceptarlos los ministeriales los capturaron.

También te puede interesar: Detienen a sujeto por abusar de una menor en la Sm 68

Testigos del incidente argumentaron que los vecinos estaban confundidos, pues no sabían que era lo que ocurría en el lugar, ya que los agentes estaban enojados por que casi se les escapa uno de los maleantes, tan es así que a una persona a quien la vieron pasando por la zona los policías la confundieron con uno de los delincuentes por su apariencia física.

Los ministeriales se pasaron de fuerza y de abuso de autoridad, ya que no pidieron de manera atenta y educada a la persona para que le dijeran que estaba haciendo en el lugar.

El sujeto alegaba que estaba trabajando, después la policía no creyó su testimonio y no contentos los elementos se atrevieron a someter al testigo con lujo de violencia hasta que entraron en razón, se condescendieron del sujeto, decidieron dejarlo libre y la persona se retiró de la zona con la frustación de haber recibido la golpiza que no merecía solo por estar en el momento y lugar equivocado.

Minutos después, los policías enojados se llevaron el automóvil donde viajaban los sujetos y hasta el cierre del suceso no se supo cuál fue el motivo de la detención pero un testigo que pasó por la zona del incidente dijo a los policías que los delincuentes al parecer iban armados con apariencia sospechosa y con cara de mal encarados.