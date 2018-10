Por video de agresión separan de su cargo a policías de Tránsito

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Dos elementos de Tránsito fueron separados de su cargo, luego de que circulara en redes sociales, un video de una supuesta agresión a un ciudadano en Cancún.

Después de estos hechos, el secretario general del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, fue entrevistado en un programa de radio local, donde declaró que tiene que existir una denuncia para darle seguimiento al caso de agresión.

Comentó que se trató de una persecución, ya que intentaban detener a un motociclista quien presuntamente había robado las pertenencias de una persona en Plaza Hollywood y fue interceptado a la altura de la avenida López Portillo.

Declaró que está en contra de la manera en la que fue atacado, por lo que no está de acuerdo en la forma de detención hacía el sujeto; comentó que no puede ir solo con una parte del video, si no que estará bajo investigación.

''Nosotros no vamos a proteger ningún tipo de abuso de autoridad, pero también y lo digo con las responsabilidad que amerita mi cargo, no voy hacer un linchamiento público con base en un video, sin tener los elementos correspondientes’’, dijo el secretario general.

Al ser cuestionado si la tarjeta informativa del caso señalaba si el ciudadano estaba completamente identificado en el hecho delictivo, dijo que los agentes de Tránsito declararon que las personas que fueron víctimas del robo, señalaron a dos personas a bordo de una motocicleta.

Aguilar Osorio comentó que es triste la forma en la que los policías se comportan y reprueba rotundamente que no es posible que existan autoridades sin entrenamiento para este tipo de situaciones.

Luego de preguntarle si el sujeto sometido es responsable del delito está detenido, contestó que no, porque ante la falta de capacidad de los agentes, parecía que lo mandaron a golpear y no realizaron una técnica policíaca para realizar la detención.

Concluyó que por orden de la presidenta municipal, ambos agentes fueron de separados del cargo, ya que no tolerarán ningún abuso por parte de los policías, aunque darán el beneficio de la duda con base en las investigaciones.