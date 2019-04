Elena Poniatowska comparte momentos de su vida en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La periodista y escritora Elena Poniatowska, ganadora del premio Cervantes de Literatura en 2013, visitó Cancún y fue homenajeada el pasado fin de semana como Huésped Distinguido, además le fue entregado un reconocimiento por más de 50 años de invaluable trayectoria en el mundo de las letras; la escritora nacida en Francia, decidió aprovechar su visita para compartir momentos con el pueblo cancunense y así en una amena charla entre medios de comunicación, sociedad y comunidad artística, la llamada Mexicana Universal compartió momentos de su vida, opiniones y consejos a los asistentes, a quienes agradeció el interés por la cultura y por asistir a conversar con ella.

“Me siento conmovida y halagada que se pueda reunir un grupo aquí para ver a una señora que escribe, que es un acto muy poco común, y sobre todo en un lugar como este, es admirable que se impulse la cultura en Cancún, aquí que es más fácil la diversión, el darle gusto a los sentidos y no tanto al intelecto, por eso es valioso lo que se está haciendo. Es claro que un escritor no vive tan fácilmente de sus ventas, muchos libros no se venden con la facilidad o la premura con que se venden en Estados Unidos o en Europa, pero poco a poco México se va convirtiendo en un país lector, la prueba es que están ustedes aquí reunidos conmigo”, detalló la mujer de 87 años, quien llegó a México desde muy pequeña y ha logrado grandes aportes literarios en nuestro país.

Durante el diálogo respondió preguntas de política, del terremoto del 85 y las vivencias y aprendizajes de un pueblo, del control de natalidad y la asociación que preside, hasta de sus vivencias con grupos de mujeres indígenas, su intervención en la política mexicana y de sus más grandes amores donde Elena se mostró en todo momento agradecida por cada pregunta y encantada al responder con una serie de anécdotas digna de una gran periodista y escritora.

Médicos, maestras, periodistas, artistas y poetas aprovecharon la presencia de Poniatowska para regalarle libros, pedirle consejos y escuchar cada una de las cosas que reveló para conocer más de la mujer que sufrió, que fue discriminada por su apellido, pero que también fue galardonada y bien acogida por México, la misma mujer que incentivó a los cancunenses a luchar por fortalecer la cultura en la ciudad.

“Yo no sé cómo se pueda hacer, porque soy todo menos una estratega, pero estoy segura que ustedes podrían volver Cancún en la capital de la cultura en México, no solo en la hotelería, no solo en la belleza, sino de veras en la cultura, sería magnífico que lo lograran, no sé si es fácil o factible, pero sé que si ustedes están aquí conmigo, es porque hay una decisión, una esperanza y un deseo de crear, de escribir, de leer, de pintar tal vez”.

“De chica me gustaba mucho cantar, bailar, pero entré muy chavita al periódico Excelsior y me inicié en el periodismo y me seguí, el periodismo es duro, hay muchas críticas, te quitan muchas veces el tapete de los pies, a mí me maltrataban mucho por mi apellido, me decían que si era una pinche espía rusa, pero ha sido muy gratificante y aquí me ven ustedes a mis 87 años, pero al principio me tocó picar piedra y recibir una carta que decía que era hija de unos degenerados, así que te expones mucho pero vale la pena”, detalló Elena Poniatowska Amor, quien compartió qué es su motor de vida.

“Soy mama tengo 10 nietos y eso es lo que más me ha conmovido y gratificado, mis hijos, mis nietos, la maternidad, el amor, creo en eso y es lo que me ha dado vida y si yo no tuviera este oficio estaría girando en torno a mis hijos. Tengo mi oficio, mis gatos que se llaman Monsi y Vais, tenía un perro que se murió, Martina que es de Oaxaca que me cuida y me dice que ya deje de escribir tonterías porque ya estoy encorvada y con mucho pelo blanco, la comunicación con otro, estar conectada con la tierra y tomarse un tequilita de vez en cuando, eso me mantiene bien”.

Su inspiración para escribir es escuchar

La multipremiada periodista ha escrito más de 120 libros; cuentos, novelas, crónicas y más, los cuales le han valido decenas de importantes premios a nivel mundial; sin embargo, Elena Poniatowska escribe cada uno de ellos sin el afán de vender o convertirlos en best sellers, simplemente lo hace por la convicción de escribir, de contar una historia.

“Soy una periodista, cuando eres periodista no tienes pretensiones de que se te aparezca el ángel y te dicte algo genial con lo que vas a deslumbrar al mundo, soy periodista desde 1953, entré a Excélsior haciendo crónicas y entrevistas, oyendo a los demás, siempre he oído, toda literatura parte de lo que oyes, de lo que te dicen de los demás, a veces te inspira, a veces te fastidia, a veces se te mete una frase y se queda dando vueltas y vueltas en la cabeza hasta que un día estalla y se vuelve un cuento o una novela, todo depende de la gente que escucho y si algo me interesa comienza la creación”, compartió entre muchas cosas más la gran Elena Poniatowska.