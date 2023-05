Embarra Yensunni a Mara en invasión

Ya de por sí considerada entre la clase política, los comerciantes y, sobre todo, el pueblo en general como la peor de la historia, la presidenta municipal de Othón P. Blanco, demarcación cuya cabecera es la capital de Quintana Roo, Chetumal, Yensunni Martínez Hernández, ya no solo se conforma con perpetrar contra la sociedad una pésima administración municipal, notoria por la garrafal atención a sus gobernados, la intensificación de los males que padece la astrosa ciudad —de manera acusada, la inseguridad—, contra su legendario orgullo histórico, sino que se prodiga en acciones ilegales que fácilmente caerían en lo criminal, como la violenta intrusión, el pasado sábado, de policías municipales al fraccionamiento Club Residencial Andara, para levantar, secuestrar —no hay otros términos, pues se presentaron sin ningún tipo de orden o mandato, y armados— a inocentes e inermes trabajadoras de vigilancia de las casetas reinstauradas luego del golpe previo, que consistió en retirar las plumas, rejas y personal encargado.

Lo peor fue, después del funesto hecho que sin más se llevaron presas con lujo de violencia a las empleadas de seguridad, sencillas y honradas trabajadoras —entre ellas, una mujer mayor, empleada de limpieza—, que ni siquiera son guardias —ni un tolete tenían para ejercer algún tipo de fuerza—, sino simples vigilantes, fue que lo hicieron en camionetas patrullas que donó al municipio el gobierno del Quintana Roo de Mara Lezama Espinosa, que Yensunni ni siquiera se ha molestado en rotular de acuerdo a su nueva utilización y adscripción, dejando mañosamente la impresión de que el ilegal operativo fue llevado a cabo por parte de la policía estatal por órdenes de la gobernadora.

Se supo que, más allá de la orden judicial que mandató municipalizar el fraccionamiento cuya administración opera la empresa Más Allá de tus Expectativas, del empresario chetumaleño Sergio Zapata Vales y que lleva casi 13 años brindando los servicios de agua potable, mantenimiento, limpieza y vigilancia, que la gran mayoría de las alrededor de 300 familias acepta y paga de total conformidad, detrás del conflicto está un grupúsculo de una veintena de propietarios y varios inquilinos que solo arrendan —tal vez la mayor parte de ellos—, encabezados por Miriam Osnaya Sánchez, ex líder priista y luego directora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, y Alejandro Polizoff, que se niegan a pagar las cuotas de mantenimiento y lograron un fallo a favor por parte de la justicia federal, pero la empresa administradora cuenta con un amparo que suspende la municipalización, que desde luego no ha quedado en firme ni definidos sus términos, pues nunca se había presentado en Chetumal una arbitrariedad de tal magnitud.

Las detenidas, junto con un número indeterminado de hombres, fueron esposadas y subidas a las patrullas para ser trasladadas al cuartel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pomposo y eufemístico nombre dado ahora por la simulación gubernamental a Seguridad Pública —a los polis, pues—, que actúa con la misma o peor brutalidad arbitraria que la de las administraciones precedentes.

Se desconoce, a pesar de que en uno de los videos captados durante la alevosa intervención de los esbirros de Yensunni (se escucha a una detenida exigir explicaciones, la justificación judicial para llevar a cabo la virulenta agresión y que se le dijera bajo qué cargos se estaba haciendo la detención), algún motivo fundado para esa intrusión de los prepotentes uniformados, pero sin duda la utilización de vehículos pintados con el escudo, la insignia y el rótulo ajeno a la comuna othonense hizo pensar a más de un observador, en persona o a través de los varios videos que circularon en las salas de WhatsApp, que se trataba de un operativo de la corporación que le rinde cuentas a Mara Lezama, por lo que ante la opinión pública —cuál era la intención de la edil Martínez Hernández— fue el gobierno del estado el que ordenó la invasión, cuando en realidad es parte de una serie de acciones malintencionadas de Yensunni, que han perturbado la vida de los residentes de Andara, con pretexto del susodicho mandato judicial pero se dice, por parte de empleados del ayuntamiento que obviamente pidieron el anonimato, que en realidad fue motivada por los deseos ilícitos de la ambición pseudopolítica de obtener gratis una casa en el conjunto residencial.

Quienes por nuestro trabajo o por el motivo que sea hemos tenido noticia del permanente apoyo de la gobernadora al municipio y a la ciudad capital durante su ingrata gestión, no podemos menos que pensar que la alcaldesa se comporta mal, al embarrar a Mara en sus tropelías.

La presidenta municipal debe tener muy claro que no está agrediendo solamente al desarrollador que no ha cedido a sus chantajes y se niega a entregarle sin mediar pago alguno el predio que aspira a poseer, sino que además de a la titular del Poder Ejecutivo estatal está atacando y lesionando a cientos de familias pacíficas, trabajadoras y productivas que ya se encuentran indignadas por ello, y no por cierto piensan quedarse con los brazos cruzados, pues contra lo que se supone en la ciudad por la maledicencia de ciertos medios de comunicación espurios y falsos periodistas en internet, gran parte de los propietarios no son ricos y han hecho esfuerzos de toda una vida por hacerse de un patrimonio inmobiliario para legar a sus familias.

Es infame y perverso el actuar de la edil Yensunni Martínez.