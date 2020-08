Magia y amigos entrañables en el concierto de Leiden

Cancún.- Emotivo y colorido concierto ofreció la noche de ayer la cantante Leiden, a través de la plataforma Live Events.

Con todas las medidas de seguridad y la sana distancia, Leiden, acompañada de dos músicos y varios invitados especiales, ofreció un recital mágico en el que deleitó al público con su voz, con letras profundas y empoderadas, y con una vibra de alegría que encantó a los espectadores.

Con el tema “La tarde se ha puesto triste”, Leiden arrancó el concierto que tuvo duración de poco más de una hora, adornando el tema de Pedro Luis Ferrer con bellos falsetes y un sutil beatbox con el que enganchó a la audiencia.

“Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, no saben el gusto y el placer que me da poder compartir este momento tan especial, para mí esto no es sólo un concierto virtual, sino toda una experiencia; uno, porque estamos aprendiendo y nos estamos adaptando a esta nueva etapa, y la otra, porque creemos que siempre hay manera de seguir haciendo lo que amamos, y aunque sea un momento de cambio donde todas nuestras formas de trabajar cómodamente están siendo transformadas, no significa que sea un momento de censura, creemos que la música, además de una manifestación artística y escénica, ayuda a sanar muchas cosas internas como esta canción lo dice, la única persona que abraza tus locuras eres tú misma”, expresó Leiden poco antes de interpretar temas de su nueva producción “Impulso Natural”.

Invitando al público a tomar la bebida de su preferencia, Leiden dio rienda suelta a su talento y envolvió el estudio con su cálida y potente voz, acompañada de sonidos mágicos y deliciosas notas que transportaron al público a una atmósfera de paz y conexión absoluta con la cantante.

“Memoria del viento”, “Horizonte artificial” y “Me voy”, fueron algunos de los temas que Leiden compartió de su nuevo disco con una pequeña anécdota que cuenta cómo nació cada una de las canciones.

Con Alaide compartió un trago de mezcal y la canción “Al mar”. (Cortesía)

De las sorpresas que la cantante cubana-mexicana tenía contempladas en su concierto fue la participación de algunos buenos amigos, a quienes invitó a cantar a su lado, como la rapera Ximbo, con quien interpretó el tema “Respeta”, y Alaide, con quien compartió un trago de mezcal y un duelo de deliciosas voces con la canción “Al mar”, tema del documental “Las de Abajo”.

Agradecida con sus grandes músicos y con el público, Leiden dio por terminada esta noche tan especial dejando un excelente sabor de boca.