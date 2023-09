Empresarios apoyan a la construcción de la paz en Tulum: Diego Castañón

Reducción de delitos de alto impacto, ampliación de filtros policíacos, inspecciones sorpresa en establecimientos, combate al “cobro de piso” y mayor control de las fiestas son resultados que el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, presentó este viernes a empresarias y empresarios de Tulum.

De acuerdo con el comunicado, acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, teniente Ricardo Morales Santo, el alcalde aseguró a las mujeres y hombres de negocios que la Cuarta Transformación trabaja para la paz y tranquilidad de trabajadoras y trabajadores, emprendedores, empresarias e inversionistas.

El munícipe informó que no habrá cambios en los horarios de restaurantes y bares. En la zona costera se mantendrá el horario de funcionamiento hasta la 1 am; y en la zona centro, a las 2 am.

“Esta medida ha contribuido a reducir la incidencia de homicidios y delitos de alto impacto. Sobre todo, se ha controlado significativamente la delincuencia en la madrugada”, dijo el munícipe.

Agregó que en los próximos días se aplicarán controles todavía más estrictos a las fiestas que se hacen fuera o dentro de selva, las que ahora requerirán permisos y la supervisión de las Fuerzas Armadas; y se ampliará también de 12 a 24 horas la permanencia de los filtros policíacos municipales.

En su oportunidad, Morales Santo informó que, gracias a inspecciones sorpresa, se ha tenido mucho éxito también en identificar a criminales que se infiltran como trabajadores en bares y restaurantes con la intención de vender narcóticos.

“Aspiramos a detener y judicializar, no únicamente ahuyentar, a los miembros del crimen organizado que amedrenta a empresarios, trabajadores y clientes de hoteles y restaurantes”, expresó el funcionario.

Sobre las medidas para proteger a trabajadores de la construcción, Castañón Trejo informó que gracias a las denuncias se dio un importante golpe a extorsionadores.

“Con apoyo de la Secretaría de Marina, en dos desarrollos importantes capturamos a bandas de extorsionadores gracias a un trabajo coordinado, táctico y de inteligencia”, expresó el munícipe, al tiempo que invitó a los empresarios a seguir denunciando.

Diego Castañón agradeció la cooperación y apoyo de la iniciativa privada en la construcción de la Paz y Tranquilidad de Tulum.