Empresarios buscan recursos económicos para el Tren Maya

El sector empresarial del sur del Estado solicitó a las autoridades la apertura de “créditos blandos” para micro, pequeños y medianos negocios y así participar en la dinámica económica generada por el Tren Maya.

José Luis Minguer Alcocer, integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, reconoció que el 80% de las empresas en el sur del Estado carecen de la capacidad para ser competitivos y ofrecer una atención adecuada a los millones de turistas anuales que se espera lleguen con el proyecto federal.

“Es necesario invertir, porque ahora con el Tren Maya se abre todo un abanico de posibilidades para que lleguen las personas a conocer las bellezas del sur, desde los cenotes hasta las ruinas arqueológicas. Pero la verdad es que no estamos preparados para ofrecer un excelente servicio”, citó el empresario.

Aclaró que ya en el pasado se han ofrecido líneas de crédito desde los 25 mil hasta los 100 mil pesos con una tasa de interés preferencial, la cual podría replicarse.

Comentó que es urgente que las empresas capaciten a su personal en atención al cliente considerando la gran afluencia de consumidores que llegará a partir del próximo año; mejorar la infraestructura para ofrecer un espacio más moderno, cómodo y con la posibilidad de recibir y atender a más usuarios; etc.

Detalló que para eso será necesario que los tres niveles destinen recursos a fondos de financiamientos o créditos más accesibles para las empresas, pues la mayoría carece de la posibilidad de contratar más deuda a través de las instituciones bancarias.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman que el 55% de las 4 mil 830 micro, pequeñas y medinas empresas en el sur se encuentran en la morosidad por las deudas arrastradas desde la pandemia del Covid-19.

“Por eso necesitamos que las autoridades nos tomen en cuenta y no nos dejen a nuestra suerte. Necesitamos esa inyección de recursos porque de lo contrario no vamos a poder dar la talla frente al desafío que representará la llegada masiva de turistas del Tren Maya, quienes van a exigir un servicio de primer nivel el cual muchos de nosotros, lamentablemente, no podemos ofrecerlo en las condiciones actuales”, declaró.